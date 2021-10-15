Demirören Medya'dan açıklama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uydudan görüntülendi... Dünya diken üstünde Savaşa hazırlanıyorlarUydudan görüntülendi... Dünya diken üstünde! Savaşa hazırlanıyorlar#Çin
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Ölümü yasa boğmuştu, acı gerçek ortaya çıktı Tek şüpheli yakalandı...Ölümü yasa boğmuştu, acı gerçek ortaya çıktı! Tek şüpheli yakalandı...#Agnes Tirop
Kılıçdaroğlunun MB ziyareti… Kavcıoğlu: Merkez Bankası rezervleriyle güçlüdürKılıçdaroğlu'nun MB ziyareti… Kavcıoğlu: Merkez Bankası rezervleriyle güçlüdür#TCMB
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatiplerin fetret dönemini biz bitirdikCumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatiplerin fetret dönemini biz bitirdik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bitcoin fiyatları yeni zirve yolcusu mu Kritik tarih 18 EkimBitcoin fiyatları yeni zirve yolcusu mu? Kritik tarih 18 Ekim!#Kripto Para
Dünyada son haber Milletvekili saldırıda öldüDünyada son haber! Milletvekili saldırıda öldü#İngiltere
Beyaz Saray duyurdu Tarih belli oldu, ABD yasağı kaldırıyor...Beyaz Saray duyurdu! Tarih belli oldu, ABD yasağı kaldırıyor... #ABD
Kadıköydeki töre cinayetinde yeni görüntülerKadıköy'deki töre cinayetinde yeni görüntüler#İstanbul
Silahlı eylem yapacaklardı MİT ve emniyetin özel ekibi sorguluyorSilahlı eylem yapacaklardı! MİT ve emniyetin özel ekibi sorguluyor#MIT
Milyonlarca kişinin kullandığı ilaç Kovid ölümlerinden koruyor muMilyonlarca kişinin kullandığı ilaç! Kovid ölümlerinden koruyor mu?#Koronavirüs
Şaşırtan itiraf: Kelebek ve ‘2’ takıntım varŞaşırtan itiraf: Kelebek ve ‘2’ takıntım var#Birce Akalay
Bu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre olduBu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre oldu!#Kovid Aşısı
Onun da bu görüntüyü sevmediği zamanlar olduOnun da bu görüntüyü sevmediği zamanlar oldu#Rob Shuter
Yıllar sonra ortaya çıktı: Tarkanla klipte oynamışYıllar sonra ortaya çıktı: Tarkan'la klipte oynamış!#İlk Dizi
HABERLERGündem Haberleri

Demirören Medya'dan açıklama

#Demirören Şirketler Grubu#Reuters#Hürriyet
Demirören Medyadan açıklama

Demirören Medya'dan açıklama: Reuters Haber Ajansı aboneliğimizi iptal ediyoruz

Haberin Devamı

Reuters Haber Ajansı, Demirören Şirketler Grubu’yla ilgili olarak “sözde” meçhul kaynaklara dayandırdığı, manipülasyon niteliğinde, basın etik ilkelerini hiçe sayan, mesnetsiz ve uydurma bir haber yayınlamıştır.

Bu haber, Demirören Şirketler Grubu’na yönelik alçakça bir iftiradır. 

70 yıldan bu yana tamamen yerli ve milli sermaye ile yurtiçinde ve yurtdışında iktisadi faaliyetlerini yürüten, ülke ekonomisinin gelişimine artı değer katan, binlerce kişiye istihdam sağlayan ve tüm faaliyetlerini yasalara sıkı sıkıya bağlı olarak yürütmekte olan Demirören Şirketler Grubu, bu iftirayla ilgili olarak söz konusu ajansa meslek ilkelerine uyma çağrısı yapmıştır. 

Reuters Haber Ajansı, bu çağrıya karşın basın meslek ilkelerine uygun bir tutum almamıştır.

Demirören Şirketler Grubu’yla ilgili olarak manipülasyon maksatlı haber yapmaktan çekinmeyen bu ajansın haberlerine güvenimiz kalmamıştır.

Haberin Devamı

Bu nedenle Reuters Haber Ajansı’yla kurduğumuz abonelik ilişkisini sonlandırıyoruz.

Servis ettiği haberlerle şirketimizi hedef alan Reuters’ın içeriklerini Demirören Medya olarak artık referans almayacağımızı ve kullanmayacağımızı belirtmek isteriz.

Kamuoyuna duyurulur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Demirören Şirketler Grubu#Reuters#Hürriyet

BAKMADAN GEÇME!

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

Putinden flaş sözler... Alarm durumundalar

Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!

Kaan Urgancıoğlunun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor En zenginler içinde ilk sırada

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada

Poyraz Karayelin Avukat Seması oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi