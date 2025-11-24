Demirören Medya ve Teknoloji MTAL’de Öğretmenler Günü etkinliği

Haberin Devamı

Etkinliğe Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Demirören Medya Dijital Grup Başkanı Gülgün Bostancı Yavuz, Demirören Medya Müzik Kanalları ve Radyolar Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, Demirören Medya Grubu yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.





Öğrencilerden oluşan koro, ‘Bu Kalp Seni Unutur mu?’, ‘Kara Sevda’ ve ‘Mağusa Limanı’ gibi sevilen eserleri seslendirerek öğretmenlere keyifli anlar yaşattı. Öğretmenlere hediyelerin takdim edildiği kutlama, pasta kesimiyle sona erdi.

‘ATATÜRK’ÜN GÖSTERDİĞİ İLİM VE FEN YOLUNDA İLERLİYORUZ’









Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, törende yaptığı konuşmada, “Biz öğretmenler için en büyük ilham kaynağı, ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir’ diyerek yolumuzu aydınlatan Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk, öğretmenleri bir toplumun en fedakar ve en saygın bireyleri olarak tanımlar ve ‘Bir ulusun egemenliğini, öğretmenlerin fedakarlığı ve onların iyi yetişmiş olmaları kurtaracaktır’ sözleriyle bizlere önemli bir misyon yükler. Bugün, dördüncü yılımızda Türkiye’nin en prestijli, en saygın ve en nitelikli eğitim kurumlarından biri olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıda bizleri her zaman destekleyen, yanımızda olan ve geleceğe dair attığımız her adımda bize cesaret veren; eğitim ve ülke sevdalısı, saygıdeğer Meltem Demirören Hanımefendi’nin payı çok büyüktür. Kendisine yürekten teşekkür ediyoruz. Biz sadece teorik bilginin verildiği bir okul değiliz. Demirören Medya’nın kıymetli çalışanları sayesinde, sektörün en güncel bilgilerini öğrencilerimize aktarıyor, onların geleceğe dair hayallerini somut bir şekilde deneyimlemelerine imkan sağlıyoruz. Bu yönümüzle belki de Türkiye’de ve dünyada tek olmanın gururunu yaşıyoruz. Eğitim aşkınız, sabrınız ve fedakarlığınız için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.





‘BUGÜNÜN VE GELECEĞİN TÜRKİYE’SİNİ İNŞA EDECEK NESİLLERİ YETİŞTİRİYORUZ’

Ertoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çok kıymetli öğretmen arkadaşlarım; bizler bugünün ve geleceğin Türkiye’sini inşa edecek nesilleri yetiştiriyoruz. İnsan yetiştirmek gibi onurlu bir görevi, öğrencilerimizin yüreklerine dokunarak yerine getiriyoruz. Geleceklerine kattığınız emekler için hepinize teşekkür ediyor, önünüzde saygıyla eğiliyorum. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizi ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, Öğretmenler Günü’nüzü kutluyorum. Sevgi ve saygılarımla.”



