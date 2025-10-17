Demirören Medya ve Teknoloji MTAL’de Erasmus Days etkinliği düzenlendi

Haberin Devamı

Dünyada 13-18 Ekim tarihleri arasında kutlanan Erasmus Days etkinlikleri kapsamında, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yurt dışında staj yapan öğrenciler, Avrupa Birliği projeleri, yurt dışı staj programları ve Avrupa’daki eğitim olanaklarına ilişkin sunumlar yaparak deneyimlerini arkadaşlarıyla paylaştı. Ayrıca okulda kurulan farklı atölyelerde öğrencilere uygulamalı etkinlikler sunuldu.

‘ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE ÖĞRENCİLERİMİZE ERASMUS RUHUNU YAŞATMAK İSTEDİK’

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Atila Ertoğan, “Bugün okulumuzda kapsamlı bir Erasmus Days etkinliği gerçekleştirdik. Amacımız, Erasmus vizyonunu öğrencilerimize ve katılımcılara tanıtmak, bu vizyona ortak olmalarını sağlamaktı. Bu kapsamda, yurt dışı staj faaliyetlerinde bulunan öğrencilerimizin deneyimlerini dinledik.

Ayrıca çeşitli oyunlar ve etkinliklerle öğrencilerimize Erasmus ruhunu yaşatmak istedik. Şu anda da öğrencilerimiz farklı faaliyetler yürütüyor, oyunlar sergiliyorlar. Akreditasyonumuz sayesinde tüm öğrencilerimizle birlikte bir yurt dışı süreci yaşayacağız. Bu etkinlik, hem bu sürece hazırlık yapmak hem de öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak açısından bizim için çok güzel ve verimli bir organizasyon oldu” ifadelerini kullandı.

‘AVRUPA’YI AYDINLATMAK İÇİN ALTI GÜN’ SLOGANIYLA YOLA ÇIKTIK’

İngilizce Öğretmeni Gizem Yılmaz, “Bu yıl 13-18 Ekim tarihleri arasında kutlanan Erasmus Days kapsamında, okulumuzda 16 Ekim’de bir festival düzenledik. Amacımız, öğrencilerimizin Erasmus projelerindeki deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak ve eğlenceli bir etkinlik programı sunmaktı. Okulumuzda farklı istasyonlar oluşturduk. Yaratıcı alan, kurabiye atölyesi, uluslararası işaret dili atölyesi, İngilizce ve Türkçe tekerleme atölyeleri gibi öğrencilerimizin keyifle katılabileceği etkinlikler düzenledik. ‘Avrupa’yı aydınlatmak için altı gün’ sloganıyla yola çıkarak, öğrencilerimize hem eğitici hem de eğlenceli bir gün yaşattık” dedi.

‘AMACIMIZ, ÖĞRENCİLERİMİZİN ERASMUS KONUSUNDA FARKINDALIK KAZANMALARINI SAĞLAMAK’

Erasmus Koordinatörü Muammer Öztürk ise, “Dünyada 13-18 Ekim tarihleri arasında kutlanan Erasmus Days etkinliklerini bu yıl biz de okulumuzda kutluyoruz. Bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenledik. Amacımız, öğrencilerimizin Erasmus konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamak” diye konuştu.

‘STAJ BOYUNCA BİRÇOK FARKLI İNSANLA TANIŞTIK, FARKLI ALANLARDA DENEYİM KAZANDIK’

Radyo Televizyon Bölümü’nden 11’inci sınıf öğrencisi Seden Maraş, “Üç arkadaşımla birlikte Almanya’nın Berlin kentinde radyo ve televizyon stajı yaptık. Bizim için hem eğlenceli hem de öğretici bir süreçti. Başlangıçta oldukça heyecanlıydık, ancak iki haftalık süreç ilerledikçe bu heyecan yerini tecrübeye bıraktı. Staj boyunca birçok farklı insanla tanıştık, farklı alanlarda deneyim kazandık. Bu süreç, gerçekten bu mesleği isteyip istemediğimi anlamamı sağladı. Burada öğrendiklerimi orada, işin mutfağında uygulama fırsatı buldum. Benim için çok değerli ve unutulmaz bir deneyim oldu” dedi.

‘BENİM İÇİN ÇOK ÖĞRETİCİ BİR SÜREÇTİ’

Radyo Televizyon Bölümü’nden 11’inci sınıf öğrencisi Mustafa Said Araç ise, “Deutsche Welle’de iki haftalık bir staj yaptım. İlgi alanım olan teknoloji bölümünde çalışma fırsatı buldum. Orada haber yapımının her aşamasını gözlemledim ve deneyimledim. Bu süreci İngilizce olarak yürüttüm. Haberi toplama, kurgulama, düzenleme ve paylaşma aşamalarında önemli bilgiler edindim. Benim için çok öğretici bir süreçti” ifadelerini kullandı.