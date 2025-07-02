Demirören Medya ve Teknoloji MTAL yeni öğrencilerini bekliyor

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Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 15 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. 1 milyondan fazla adayın girdiği LGS'nin sonuçları 11 Temmuz Cuma günü erişime açılacak. Sonuçlar meb.gov.tr üzerinden adaylara duyurulacak. LGS tercihleri ise 14-24 Temmuz tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak.

LGS tercih (yerleştirme) sonuçları da 4 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları 8 Ağustos tarihinde duyurulacak.

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'TÜRKİYE'NİN EN İYİ AKADEMİK KADROLARINDAN BİRİNE SAHİBİZ'

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticleri ve öğretmenler, okulu tercih edecek öğrenciler için bölümler, eğitim içeriği ve imkanlarına ilişkin bilgi verdi.

Atila ERTOĞAN

Akademik başarıyı destekleyen burs imkanları, güçlü eğitim kadrosu ve uluslararası geçerliliğe sahip programlarla öğrencilere sundukları fırsatları anlatan Okul Müdürü Atila Ertoğan, "Biz LGS sınavıyla öğrenci alıyoruz. Ve LGS sınavında başarılı olan ve yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerimize burs imkanı sağlıyoruz. Aynı zamanda bu sene okulumuzda, Türkiye'de ilk gerçekleşti. Yapay Zeka Bölümü'nü okulumuz bünyesinde açıyoruz. Bu ne demek? Aslında geleceğin yapay zeka mühendis adaylarını okulumuzda yetiştireceğiz demek. Türkiye'nin en iyi akademik kadrolarından birine sahibiz. Üniversite sınavına çok iyi bir kadroyla hazırlık yapacak öğrencilerimiz. Aynı zamanda da dünyanın en iyi üniversitelerine öğrencilerimizi hazırlayacak AP sınav programına yine okulumuzda uyguluyoruz. Bu programı uygulayan tek meslek lisesiyiz. Aynı zamanda bu programı Türkiye'de uygulayan çok nadir okullardan biriyiz. Tüm öğrencilerimizin Avrupa'da ve hatta tüm dünyada staj yapmasını sağlayacak eğitim görmesini sağlayacak Avrupa Birliği akreditasyonunu da okulumuzda uygulanmakta. Bu sayede tüm öğrencilerimiz yurt dışında staj ve eğitim imkanı yakalayacaklar. 'Geleceği oluşturuyoruz' diyerek çıktığımız yolda Türkiye'nin her yerinden öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz" diye konuştu.

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'AP PROGRAMIYLA ÖĞRENCİLERİMİZE YURT DIŞI KAPILARI AÇILIYOR'

Okulda Biyoloji Öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Şahin ise “Okulumuzda çok güçlü bir eğitim kadrosu var. Bu yönde de oldukça iyi bir akademik eğitim söz konusu. Biz burada sadece teorik dersler vermiyoruz. Ayni zamanda uygulamalı dersler de vermekteyiz. Çocuklarımızı önümüzdeki yıllardan itibaren YKS programına hazırlamayı da düşünüyoruz. Aynı zamanda eğitimini yurt dışında devam ettirmek isteyen öğrenciler için de okulumuzda eğitim program var. Hatta okulumuz AP anlamında Türkiye'deki ilk ve tek meslek lisesi diyebilirim. İşte burada tabii çocuklara verilen eğitim sonucunda elde ettikleri skorla yurt dışındaki üniversitelere skorlarına göre kabul ediliyorlar ve bu onlar için büyük bir avantaj sağlamış oluyor" ifadelerini kullandı.

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Fizik Öğretmeni Muammer Öztürk de okulun Erasmus akreditasyonu sayesinde öğrenci ve öğretmenlere Avrupa çapında eğitim ve iş birliği fırsatları sunduğunu belirterek, “Okulumuz Türkiye'de sayılı okulun sahip olduğu Erasmus akreditasyonu sayesinde öğrenci ve öğretmenlerimize Avrupa düzeyinde eğitim ve iş birliği fırsatlar sunmaktadır. Bu sayede hem mesleki gelişimi desteklemekte hem de kültürel etki gelişimini artırmaktadır. Aynı zamanda bu akreditasyon sayesinde biz okulumuzun tüm öğrencilerine yurt dışında staj imkanı sunuyoruz. Bu staj faaliyetlerinin ilkini geçtiğimiz eğitim yılında Almanya'da gerçekleştirdik. Bir grup öğrencimiz 15 gün süreyle burada stajlarını gerçekleştirdiler. Ayrıca öğretmen olarak Sofya'da yapay zeka eğitim zirvesine katıldık" dedi.

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'LİSE DÜZEYİNDE YAPAY ZEKA EĞİTİMİ TÜRKİYE'DE BİR İLK'

Eğitim Teknolojileri Koordinatörü Murat Halıcı, bu yıl ilk defa okullarında açılacak Yapay Zeka Bölümü'ne ilişkin şunları söyledi:

“Bu sene ilk defa okulumuzda Yapay Zeka Bölümü açılacak. Biz burada öğrencilerle kod yazmayı öğreneceğiz. Makinaları konuşturacağız. Eğitim tabii ki öncelikle teorik olarak başlayacak. Gençler algoritmadan başlayarak öncelikle kod yazmayı öğrenecek. Daha sonra da uygulamalı eğitimler ile yapay zekayı kullanmayı öğrenecekler. Yapay zekayla dil geliştirmeyi öğrenecekler. Türkiye'de bir ilk olması ve özellikle lise düzeyinde olması çok bir önem arz ediyor. Çünkü gençler lisede bunu öğrendikleri zaman üniversitede bu bölümle alakalı bölümlere gittiklerinde bir ön hazırlıkları olacak ve çok da rahat edecekler. Çok daha detaylı çalışmalar yapabilecekler. Yani yapay zeka tabii ki medyadan ayrı olamaz. Günümüzde her alanda yapay zekayı artık kullanıyoruz. Medya alanında da haber yazma olsun bu konularda yapay zeka gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Biz de öğrencilerimize bunları nasıl alabildiklerini veya nasıl üretebileceklerini öğreteceğiz. Okulumuza geçen yıl kurulan Demirören Robotics takımıyla geçen yıl katıldığımız yarışmada büyük bir basari gösterdik. Robot yarışmalarına katılıyoruz. Öğrencilerimizle Teknofest, TÜBİTAK gibi yarışmalara da katılıyoruz."

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'ÖĞRENCİLERİMİZİ ULUSAL VE ULUSLARARASI OLİMPİYATLARA HAZIRLIYORUZ'

Matematik Öğretmeni Süleyman Akarsu ise okulun akademik başarılarının yanı sıra bilimsel yarışmalara yönelik hazırlıklarına da değinerek şöyle konuştu:

"Biz bu okulda ilk başta yerel olimpiyatlar olmak üzere ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları ve benzeri uluslararası olimpiyatlara öğrenci hazırlamaktayız. Öğrencilerimiz hazırlık sınıfına geldiklerinden itibaren gönüllülük esasına dayalı olarak belirli testlere tabi tutularak hangi alanlarda ilgileri varsa bu alanlarla ilgili olimpiyat eğitimi vermekteyiz kendilerine. Ders dışında ve Hafta sonları yapılan bu eğitimler öğrencilerimize yeni ufuklar açmakta. Öğrencilerimizin kazandığı dereceler yardımıyla da özellikle uluslararası okullarda kabul almaları açısından öğrencilere fayda sağlamakta. Başta okulumuz olmak üzere ülkemizi en iyi temsil etmeleri için elimizden geleni yapmaktayız."