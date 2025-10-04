Demirören Medya ve Teknoloji MTAL öğrencilerinden sokak hayvanlarına anlamlı destek

Haberin Devamı

Öğrenciler, sokak hayvanlarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla pazartesi günü de barınak ziyareti gerçekleştirecek. Rehber öğretmeni Derya Şahin, “Hayvanları seviyor ve onlara sahip çıkıyoruz. Dileriz bugünün anlamı, diğer insanlar için de farkındalık yaratır. Özellikle sıcak ve soğuk havalarda susuz kalmamalarını sağlamak büyük önem taşıyor. Yalnızca beslemek değil, onları koruyup kollamak da bizim görevimiz. Yeryüzünde çok az yer kaplıyorlar; onları korumak ve yaşatmak aslında hiç de zor değil. Çocuklarla, barınak ziyaretimizi de gerçekleştireceğiz” dedi.



Haberin Devamı

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğretmenleriyle birlikte şirket yerleşkesi çevresinde bulunan mama istasyonlarını dolduran öğrenciler, sokak hayvanlarının beslenmesine destek oldu. Öğretmenler ve öğrenciler, etkinlik kapsamında 7 Ekim Pazartesi günü bir barınağı ziyaret ederek hayvanlarla vakit geçireceklerini belirtti. Öğrenciler ayrıca sokak hayvanlarına düzenli olarak ilaç, mama ve su yardımı yapılmasına dikkat çekti.

Okul olarak öğrencilerine hayvan sevgisini aşıladıklarını ve düzenli olarak sokak hayvanlarını beslediklerini belirten Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehber öğretmeni Derya Şahin, şunları söyledi:

“Bugün 4 Ekim, Hayvanları Koruma Günü. Biz de öğrencilerimizle birlikte çevremizdeki sokak hayvanlarını beslemek ve onları ziyaret etmek için yola çıktık. Hayvanseverler olarak bulunduğumuz her ortamda sokak hayvanlarını seviyor, besliyor ve onlara sahip çıkıyoruz. Çocukların ve ailelerin bu konuda bilinçlenmesi ve sorumluluk alması açısından bugün çok değerli. Biz, bulunduğumuz her çevrede sokak hayvanlarının beslenmesini, korunmasını ve barınmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Çevremizdeki tüm hayvanlara aynı sevgi ve özenle yaklaşıyoruz. Bugün kedileri besledik; önümüzdeki günlerde ise ilçemizdeki barınağı ziyaret edeceğiz. Hasta olan hayvanlarla ilgileniyor, veterinerlerle iş birliği içinde çalışıyoruz. Çünkü bu canlar bize emanet. Dünya sadece insanlar için değil; hayvanlar ve bitkilerle birlikte paylaştığımız bir yer. Hayvanları seviyor ve onlara sahip çıkıyoruz. Dileriz bugünün anlamı, diğer insanlar için de farkındalık yaratır. Herkes sokak hayvanlarını koruyup beslemeye özen gösterir. Çünkü onların ihtiyaçları çok az; bir kap su ve bir kap mama bile hayatlarını sürdürebilmeleri için yeterli olabiliyor. Özellikle sıcak ve soğuk havalarda susuz kalmamalarını sağlamak büyük önem taşıyor. Yalnızca beslemek değil, onları koruyup kollamak da bizim görevimiz. Yeryüzünde çok az yer kaplıyorlar; onları korumak ve yaşatmak aslında hiç de zor değil. Çocuklarla, barınak ziyaretimizi de gerçekleştireceğiz. Tüm bunları tamamen gönüllülük esasına göre yaptık. Öğrencilerimiz mamaları kendi harçlıklarıyla aldı. Ayrıca ihtiyaç duyulan ilaç ve vitaminleri de toplayarak onlara ulaştıracağız.”



Haberin Devamı

Lisenin hazırlık sınıfı öğrencisi Selen Yüksel ise “Bugün arkadaşlarımla birlikte kedilere ve sokak hayvanlarına mama ve su vermeye geldik. Hayvanları çok seviyorum ve burada arkadaşlarımla güzel vakit geçirdim, şu anda da çok mutluyum. Öncelikle aramızda para topladık, mamaları kendi harçlıklarımızla aldık. Zaman zaman veterinerlerle iş birliği içinde bu tür etkinlikler yapıyoruz. Pazartesi günü de barınağa gidip oradaki hayvanları besleyeceğiz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nü kutluyorum. Bence hayvanlara mama ve su vermek çok önemli, çünkü onlar da bizimle birlikte yaşıyorlar ve hayatımızın bir parçası” diye konuştu.



Haberin Devamı

Öğrencilerinden Meriç Öncü de “Hayvanları çok seven biri olarak, bugün öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımla birlikte sokak hayvanlarını beslemek için buraya geldik. Bugün sokak hayvanlarını beslemek bizim için çok güzel ve mutlu ediciydi. Çünkü hayvanlara sahip çıkmanın önemini bir kez daha anladık. Onlarla iç içe olmak çok güzel hissettirdi ve bu bizi gerçekten heyecanlandırdı. Pazartesi günü arkadaşlarımla birlikte barınağa gideceğiz. Orada daha fazla hayvanla bir arada olacağız, bu da bizi şimdiden çok heyecanlandırıyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nü kutluyorum. Hayvanlara sahip çıkalım, onları sevelim ve besleyelim. Onlar bizim en büyük dostlarımız. Havaların soğumaya başladığı bu günlerde lütfen onları unutmayalım; evlerimizin önüne bir kap mama ve bir kap su koymayı ihmal etmeyelim” dedi.

Haberin Devamı

‘KIŞ GELDİĞİ İÇİN HERKESİN EVİNİN ÖNÜNE BİR KAP MAMA BIRAKMASINI RİCA EDİYORUM’

10'uncu sınıf öğrencisi Ömer Faruk Öztürk ise “Ben yaşadığım yerde ve sitemde de hayvanları besliyorum. Şimdi kış geldi ve hayvanlar hem aç hem de susuz kalabiliyor. Onlara mama ve su vererek daha fazla destek olabiliriz. Barınağa gitmek için de adımı listede en üste yazdırdım, çünkü hayvanları ilk ben beslemek istiyorum. Aç ve susuz kalan hayvanlara yardımcı olmak benim için çok önemli. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nü kutluyorum. Kış geldiği için herkesin evinin önüne bir kap mama ve bir kap su bırakmasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.



