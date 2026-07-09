Demirören Medya ve Teknoloji MTAL adaylara kapılarını açtı

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Programa Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Atila Ertoğan, çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

‘İLK AÇILAN YAPAY ZEKÂ BÖLÜMÜ BU OKULDA’

Programda konuşan Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, “Bugün, Bağcılarımızın en önemli ve en nitelikli okullarından birini okul müdürlerimize, rehber öğretmenlerimize ve öğretmenlerimize tanıtmak için buradayız. Bu lisemizin en önemli özelliklerinden biri, Türkiye’nin ilk yapay zekâ bölümüne sahip olmasıdır. Artık hayatın her alanında yapay zekânın kullanıldığı bir dönemde, bu eğitimin lise seviyesinde verilmesi gerçekten çok kıymetli. Bunun yanı sıra, Demirören ailesinin bu alanda eğitim verebilecek donanıma sahip eğitimcileri öğrencilerimizle buluşturuyor olması da son derece değerli. Çünkü yalnızca bir okulun ya da bir bölümün açılmış olması tek başına yeterli değildir. Asıl önemli olan, yapay zekâyı özümsemiş, bu alanda yetkin eğitimcilerin öğrencilerimize rehberlik etmesidir. Bu vesileyle emeği geçen tüm eğitimcilerimize ve okul yönetimine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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