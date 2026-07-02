×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Demirören Medya ve Teknoloji MTAL 2026 tercih dönemine hazır: Gelecek değişik olacaksa, lise de değişik olmalı

Güncelleme Tarihi:

#Demirören Medya#Teknoloji MTAL#Lise Tercihi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 11:14

Teknolojinin hızla yön verdiği dünyada "geleceğin nasıl şekilleneceği" sorusu tazeliğini korurken, eğitim dünyası da bu büyük değişime ayak uyduruyor. Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), geleceğin ihtiyaçlarına göre tasarlanan eğitim modeliyle öğrenci ve velileri okulu yakından tanımaya davet ediyor.

Haberin Devamı

Teknolojinin, yapay zekânın ve dijital dönüşümün hızla şekillendirdiği yeni dünyada öğrencilerini yalnızca bugüne değil, geleceğin farklı senaryolarına hazırlamayı hedefleyen Demirören MTAL; akademik başarıyı uygulamalı eğitim, yabancı dil, uluslararası programlar ve sektör deneyimiyle bir araya getiriyor.

Okulun eğitim yaklaşımında yapay zekâ uygulamaları, medya teknolojileri, üretim odaklı eğitim modeli, güçlü akademik altyapı, AP programları ve Erasmus+ fırsatları önemli bir yer tutuyor.

2026 tercih döneminde aday öğrenciler ve veliler iletişime geçerek okulun eğitim modeli, bölümleri, sosyal olanakları ve tercih süreci hakkında detaylı bilgi alabiliyor.

"GELECEK NASIL OLACAK BİLEMİYORUZ AMA DEĞİŞİK OLACAĞI KESİN"

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Okuldan 2026 tercih dönemi kapsamında paylaşılan mesajda ise şu ifadelere yer verildi:

Haberin Devamı

"Gelecek nasıl olacak tam bilemiyoruz.

Ama çok değişik olacağı kesin.

Demirören Medya ve Teknoloji MTAL’de öğrenciler; yapay zekâ, medya teknolojileri, yabancı dil, akademik güç, AP programları, Erasmus+ imkânları ve üretim odaklı eğitim modeliyle geleceğin farklı senaryolarına bugünden hazırlanıyor.

Çünkü gelecek değişik olacaksa, lise de değişik olmalı.

Demirören MTAL’i yakından tanımak ve tercih süreci hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

#GelecekDeğişikOlacak"

Haberle ilgili daha fazlası:
#Demirören Medya#Teknoloji MTAL#Lise Tercihi

BAKMADAN GEÇME!