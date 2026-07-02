Demirören Medya ve Teknoloji MTAL 2026 tercih dönemine hazır: Gelecek değişik olacaksa, lise de değişik olmalı

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Teknolojinin, yapay zekânın ve dijital dönüşümün hızla şekillendirdiği yeni dünyada öğrencilerini yalnızca bugüne değil, geleceğin farklı senaryolarına hazırlamayı hedefleyen Demirören MTAL; akademik başarıyı uygulamalı eğitim, yabancı dil, uluslararası programlar ve sektör deneyimiyle bir araya getiriyor.

Okulun eğitim yaklaşımında yapay zekâ uygulamaları, medya teknolojileri, üretim odaklı eğitim modeli, güçlü akademik altyapı, AP programları ve Erasmus+ fırsatları önemli bir yer tutuyor.



2026 tercih döneminde aday öğrenciler ve veliler iletişime geçerek okulun eğitim modeli, bölümleri, sosyal olanakları ve tercih süreci hakkında detaylı bilgi alabiliyor.

"GELECEK NASIL OLACAK BİLEMİYORUZ AMA DEĞİŞİK OLACAĞI KESİN"

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Okuldan 2026 tercih dönemi kapsamında paylaşılan mesajda ise şu ifadelere yer verildi:

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"Gelecek nasıl olacak tam bilemiyoruz.

Ama çok değişik olacağı kesin.

Demirören Medya ve Teknoloji MTAL’de öğrenciler; yapay zekâ, medya teknolojileri, yabancı dil, akademik güç, AP programları, Erasmus+ imkânları ve üretim odaklı eğitim modeliyle geleceğin farklı senaryolarına bugünden hazırlanıyor.

Çünkü gelecek değişik olacaksa, lise de değişik olmalı.

Demirören MTAL’i yakından tanımak ve tercih süreci hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

#GelecekDeğişikOlacak"