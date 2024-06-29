Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden burs kararı: Yüzde 1'lik dilimdeki öğrencilere verilecek

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 3 Haziran'da iki oturum olarak gerçekleştirildi. Merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Tercih süreci 1 Temmuz'da başlıyor.

Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı ve Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan da bu yıl Demirören Medya ve Teknoloji MTAL'i tercih edecek öğrenciler için okula ve imkanlarına yönelik bilgi vererek iyi bir lise eğitiminin önemine ilişkin değerlendirme yaptı.

"HER ŞEYİN ÖĞRENCİLER İÇİN DÜŞÜNÜLDÜĞÜ OKULU TERCİH EDİN"

Bu yıl sınavın zor olduğunu söyleyen Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı, "Çocuklar ve velileri için tercih yapmak daha da zor olacak. Geçmiş yıllarla kıyaslayabilecekleri imkanları da olmayacak. Bu nedenle biz velilere 'gelin her şeyin öğrenciler için düşünüldüğü okulu tercih edin' diyoruz" ifadelerini kullandı.

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Çocukları geleceğe hazırladıklarını vurgulayan Çakmakçı, okulda yapay zeka, siber güvenlik, robotik kodlama gibi dersler verildiğini dile getirdi. Öğrencilerin 1 yıl hazırlık sınıfında ana dili İngilizce olan 3 yabancı öğretmenden ders alacağını belirten Çakmakçı, "Sınıflarımız 18 kişilik, kıyafet, kitap desteği yapılıyor. 3 öğün yemek veriliyor. Çocuk, eksik kaldıkları konularda birebir eğitim desteği alabiliyor" diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ”

Lisenin istihdam imkanına dikkat çeken Çakmakçı, "Mühendis, medya mensubu olmak isteyen psikoloji okuma hedefi olan bizi tercih edebilir. Hem sayısal hem de sözel tarafımız çok güçlü. En önemlisi Türkiye'nin en büyük medya kuruluşunun içinde olduğumuz için istihdam imkanı var. Öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız" dedi.

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LİSEDEKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI

Öğrencilerin ilgisi ve yeteneğine göre eğitim aldığını söyleyen Çakmakçı, "Şu anda TÜBİTAK'ta projesi olan birinci sınıf öğrencimiz bulunuyor. Başka bir öğrencimiz henüz hazırlık sınıfındayken Antalya'da düzenlenen Matematik Olimpiyatları'nda derece kazandı. Çocukları ilgisi, yeteneği ve becerisine göre ayrıştırıp birebir en iyi şekilde yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

AİLELERE TAVSİYELER

Ebeveynlere çocuklarını iyi tanımalarını öneren Çakmakçı, "Aileler, kendi hayallerindeki mesleği değil çocukların yetenek ve becerilerine göre tercih yaptırmalıdır. Çocuklarını iyi tanısınlar. Sınıf mevcudu az olan, çocuklarla birebir ilgilenilebilen ve onların ufkunu açacak okulları tercih etsinler" diye konuştu.

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ERTOĞAN: ÖĞRENCİLERİMİZİ TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNE HAZIRLIYORUZ

Yeni öğrencilerini beklediklerini ve heyecanlı olduklarını söyleyen Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan ise "Öğrenciler okulumuzda çok iyi bir İngilizce eğitimi alıyor. Fransızca da öğrenen öğrenciler ana dili gibi İngilizce konuşuyor. Öğrencilerimizi Türkiye'nin ve dünyanın en iyi üniversitelerine hazırlıyoruz. Çok iyi de akademik programımız var" dedi.

"YÜZDE 1'LİK DİLİMDE OLAN VE BİZİ TERCİH EDEN ÖĞRENCİLERE BURS VERİYORUZ"

Müfredatın kendilerine özel olduğunu belirten Ertoğan, "Öğretmenlerimiz çocukları matematik, bilişim ve fizik olimpiyatlarına hazırlıyor. Robotik takımımız hem ülkemizde hem de yurt dışında düzenlenen uluslararası yarışmaya katılıyor. İyi bir üniversite eğitim için öğrencilerin daha lisedeyken böyle etkinliklere katılmasını önemsiyoruz. Yüzde 1'lik dilimde olan ve bizi tercih eden öğrencilere 5 yıl boyunca burs veriyoruz. Türkiye'de sadece bize özel bir müfredat uyguluyoruz. Böylece çocuklar, mesleki eğitimlerini en iyi şekil alıyor. Öğrencilerimizi çok yönlü ve multidisipliner bir şekilde yetiştiriyoruz. Çocuklar burada sosyal ve kültürel etkinliklere de katılıyor. İlber Ortaylı ya da Doğan Hızlan ile ders yapabiliyorlar. Öğrencilerin mesleki derslerine medyadaki duayenler giriyor" diye konuştu.