Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden bilim olimpiyatlarına ev sahipliği

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Projesi’ kapsamında düzenlenen İstanbul Bilim Olimpiyatları 1’inci aşama yarışması 26-28 Aralık 2022’de gerçekleşmişti. Resmi- özel okullarda öğrenim gören, ortaokul 7-8’inci ve lise hazırlık, 9, 10, 11’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan İstanbul Bilim Olimpiyatları (İSBO) 2022 Finali ise 21 Mayıs’ta gerçekleşti. 2’nci aşamaya girmeye hak kazanan ortaokul öğrencilerinin matematik bilim sınavı, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Sınav sonucunda ise 3 altın, 5 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplamda 15 öğrenci madalya alacak.

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“MULTİDİSİPLİNER BİR ANLAYIŞLA ÇOCUKLARIMIZI, ÖĞRENCİLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLAMAK İSTİYORUZ”

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, “Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak ilk senemizde böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz bu sene hazırlık sınıfıyla eğitim öğretime başladık. Aslında bu süreçle bilim olimpiyatlarına da öğrenci yetiştirmeye başladık. Çünkü biz milli takıma da okulumuzdan öğrenci seçilsin istiyoruz, öğrenci vermek istiyoruz ve ülkemizi bu alanda öğrencilerimiz temsil etsin istiyoruz. Biliyorsunuz biz geleceğin medya profesyonellerini yetiştiriyoruz. Medyanın yanında teknoloji, bilişim, robotik, fen ve matematik konularında da öğrencilerimizi yetiştirerek multidisipliner bir anlayışla çocuklarımızı, öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak istiyoruz. Bugün okulumuzda gerçekleşen bu organizasyon da anlattığım bu durumların sac ayaklarından birini oluşturuyor ve bizim için çok önemli bir organizasyon. O yüzden çok mutluyuz" dedi.

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“NORMAL MÜFREDAT TARAFINDAN KARŞILANMAYAN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ”

Finalin sorularını hazırlayan Matematik Öğretmeni Murat Yoğurtçu ise “Bilim Olimpiyatları genel olarak bilim alanında yetenekli olan öğrencilerin normal müfredat tarafından karşılanmayan ihtiyaçlarını karşılayan yöntemlerden birisi. Bizde aslında bu işi genel olarak TÜBİTAK düzenliyor. Bilim olimpiyatları, bu öğrencilerin üniversiteye gitmeden önce matematikle veya hangi alanda yapıyorsa o alanla ilgili akademik ihtiyaçlarının karşılamak, onları erken yaşlarda geliştirmek ve hazırlamak için yapılan bir faaliyet. Birinci aşama sınavları aslında bir eleme sınavı. Asıl sınav ikinci aşama. Çok fazla katılım olduğu için TÜBİTAK'ta böyle bir test sınavı uyguluyor. Biz de aynı şekilde TÜBİTAK formatında liseler için ve ortaokul 7-8’ler için 32 soruluk çoktan seçmeli test sınavı yapıyoruz. Bu bir eleme sınavı aslında. Asıl sınav ikinci aşama. Yani bugün burada 7,8’inci sınıf matematik sınavını gerçekleştirdiğimiz sınav. Dün de liseler için yapmıştık" diye konuştu.

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“ULUSLARARASI YARIŞMALAR İÇİN MİLLİ TAKIMIMIZI BELİRLİYORUZ”

Yoğurtçu, “Bugünkü sınav dört soruluktu. Toplam 66 öğrenci sınava girdi. Her soru 10 puan olarak değerlendirilecek. Bu sınavla öğrencilerimize madalyalarını vereceğiz. Ardından katıldığımız uluslararası bazı yarışmalar oluyor. O yarışmalar için milli takımımızı belirlemiş oluyoruz. TÜBİTAK'ın yaptığı sınavda ayrıca bir takım seçme sınavı var. Yani ikinci aşama sınavını yaptıktan sonra bir de milli takım seçme sınavı yapıyorlar. Milli takım seçme sınavı neticesinde öğrenciler, milli takıma giriyorlar. Türkiye'de madalya alan öğrenciler, TÜBİTAK’ta madalya alan öğrenciler üniversiteye girişte ek puan alıyorlar. Uluslararası yarışmadan madalya alan öğrenciler ise Türkiye'de istedikleri üniversitede alanlarına yakın branşlarda, üniversitelerde sınavsız olarak okuyabiliyor” dedi.

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Sınavları genellikle öğrencilerinin yoğun olduğu veya merkezi alanda gerçekleştirdiklerini belirten Yoğurtçu sözlerine şunları ekledi:

“Burası da yeni kurulmuş bir okul. Öğrencilerin sadece medya ve teknoloji alanında değil, böyle multidisiplinler yetiştirmeye çalışan, bilim alanında da bilgi sahibi olan veya bu alanda kendi yetişmiş öğrenciler olmasını istediklerini biliyoruz. Bu yüzden zaman zaman istişareler ediyoruz.”

“ÜST DÜZEY BİLGİLERİ ÖĞRENDİKÇE SINIRLARIMI AŞABİLDİĞİMİ GÖRÜYORUM”

İkinci aşama sınavına girmeye hak kazanan 14 yaşındaki Lalsu Narinç, “Sınavım güzel geçti. Daha önce hiç ikinci aşamaya kalmamıştım. Benim için ilkti. 4 soru vardı bilgi gerektiren sorulardı. Birkaçında zorlandım. Burada böyle üst düzey bilgileri öğrendikçe kendi sınırlarımı aşabildiğimi görüyorum. Bu da beni mutlu ediyor” ifadesini kullandı.

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“HEDEFİM ULUSLARARASI DERECEDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEK”

7’nci sınıf öğrencisi İlber Ak da şunları kaydetti:

"Birinci aşaması, TÜBİTAK birinci aşama sınavı gibi oldu. Zaten ben uzun zamandır bu işin içindeyim. O yüzden birinci aşama sınavına epey de hazırlanıyordum. Ve bu yüzden de çok zor olmadı benim için. Hedefim uluslararası derecede Türkiye'yi temsil etmek. Ben 3 yıldır matematikle uğraşıyorum, beşinci sınıftan beri. İkinci aşama sınavımda heyecanım çok fazla yoktu. Onun dışında sınav biraz zordu. Ama yoğun bir şekilde düşününce yapmayı başardım. Ben dört sorudan ikisini yapabildim. Zaten her biri bile çok zor. İkisini yapmak bile büyük bir başarı. Dört tanesini yapsam güzel olurdu ama iki taneyle yetineceğim artık. Madalya alacağımı düşünüyorum. Madalya alırsam da bu benim için çok büyük bir onur olacak. Ben üniversiteyi olursa yurt dışında okumak istiyorum. Çünkü Türkiye'deki üniversitelerden iyi olanlar olsa da yurt dışında çok daha önemli üniversiteler var."

“UMARIM ALTIN MADALYA ALIRIM”

Milli takımda olan 8’inci sınıf öğrencisi Sinan Gencer de “Geçen seneden beri milli takımdayım. Özellikle takım seçme sınavlarına çok fazla çalıştım. Milli takımda genel olarak matematik olimpiyatlarına çalışıyorduk. Ve uluslararası alanda madalya almak için çalışmalar, özellikle kamplar yapıyorduk. Bugün sınav iyi geçti benim adıma. Genel olarak matematiğe olan ilgimden dolayı buradayım. Ve tabii ki tecrübem var bu konularda. O yüzden girdim sınava. Madalya almayı bekliyorum. Umarım altın olur" diye konuştu.