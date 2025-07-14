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Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi’nden yüzde 1’lik dilime burs imkanı

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#Demirören Medya Ve Teknoloji Lisesi#Öğrenci#Burs
Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi’nden yüzde 1’lik dilime burs imkanı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 12:45

Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi, LGS'de yüzde 1'lik başarı dilimine giren öğrencilere burs olanağı sunarak başarılı gençlerin önünü açıyor.

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Türkiye’de bir ilk olan yapay zeka bölümü, AP programı ve yurt dışı staj fırsatlarıyla eğitimde yeni bir sayfa açıyor.

BAŞARIYA DEĞER VEREN EĞİTİM MODELİ

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), akademik başarıyı teşvik eden burs programıyla öne çıkıyor. LGS’de yüzde 1’lik başarı diliminde yer alan öğrenciler, okulun sunduğu özel burs sayesinde eğitim hayatlarına güçlü bir başlangıç yapıyor. İstanbul dışından gelen öğrenciler için sunulan modern yurt imkanı ise öğrencilerin güvenli bir ortamda öğrenim görmelerine olanak tanıyor.

Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi’nden yüzde 1’lik dilime burs imkanı

YAPAY ZEKA İLE GELECEĞE HAZIRLIK

Okul, Türkiye’de lise düzeyinde ilk kez Yapay Zeka bölümünü açarak teknolojiye yön verecek bireyler yetiştiriyor. Hazırlık sınıfında yazılım temelleriyle başlayan eğitim; 9’ncu sınıfta Robotik ve Kodlama, 10’ncu sınıfta Medyada Siber Güvenlik, 11’inci sınıfta ise Yapay Zeka dersleriyle devam ediyor.

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Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi’nden yüzde 1’lik dilime burs imkanı

KÜRESEL DENEYİM, GÜÇLÜ AKADEMİK ALTYAPI

AP (Advanced Placement) programı sayesinde öğrenciler, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde üniversiteye kabul avantajı elde ediyor. Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi, aynı zamanda yetkili AP sınav merkezi olarak bu süreci okul bünyesinde yürütüyor. Avrupa Birliği mesleki akreditasyonu da öğrencilere yurt dışında staj yapma fırsatı sunuyor. Okulun tüm öğrencileri mesleki staj faaliyetlerinin bir bölümünü yurt dışında yapıyor.

Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi’nden yüzde 1’lik dilime burs imkanı

SEKTÖRLE İÇ İÇE EĞİTİM

Demirören Medya’nın profesyonel stüdyoları ve medya altyapısı, öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sağlıyor. Alanında uzman medya profesyonelleriyle yürütülen dersler, sektörel deneyimi doğrudan sınıf ortamına taşıyor. Ayrıca teknoloji, yazılım ve yapay zeka alanlarında da konunun uzmanları öğrencilerin gelişimi için eğitimler veriyor.

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#Demirören Medya Ve Teknoloji Lisesi#Öğrenci#Burs

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