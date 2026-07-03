Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi'nde tanıtım günleri başladı

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LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının yaklaşık bir hafta sonra açıklanması beklenirken öğrenci ve veliler de tercih listesine yazacakları okulları araştırmayı sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için aday öğrencileri bekleyen Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de tanıtım günlerine başladı. Yapay zeka ve medya alanlarında eğitim veren okulda öğrencilere uygulamalı eğitim modeli, sektör iş birlikleri ve dijital dönüşüm odaklı müfredat sunuluyor. Temmuz ayı boyunca sürecek tanıtım programlarında aday öğrenci ve velilere okulun bölümleri, eğitim olanakları ve kariyer fırsatları hakkında bilgi veriliyor.

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“TEMMUZ AYI BOYUNCA ÖĞRENCİLERİMİZİ OKULUMUZA BEKLİYORUZ”

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Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Atila Ertoğan, LGS tercih süreci ile ilgili şunları söyledi:

“LGS 2026 gerçekleşti. Şimdi öğrencilerimiz tercih dönemi için 10 Temmuz'u bekliyor. 10 Temmuz'da sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, 13-23 Temmuz tarihleri arasında tercih süreci gerçekleştirilecek. Biz de Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak temmuz ayının başından itibaren tercih yapacak tüm öğrencilerimizi okulumuzda ağırlamayı bekliyoruz. Bu vesileyle okulumuzu listesine yazmayı düşünen öğrencilere okulumuz ile iletişim içinde olmalarını istiyoruz. Biz, LGS puanıyla öğrenci alan ve beş yıllık eğitim veren bir devlet okuluyuz. Hazırlık sınıfında öğrencilerimize İngilizce ve Almanca eğitimi veriyoruz. Bu yıl TOEFL sınavına giren 11'inci sınıf öğrencilerimiz arasında 100 ve üzeri puan alan çok sayıda öğrencimiz oldu. Bu da verdiğimiz yabancı dil eğitiminin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor”

“YABANCI DİL EĞİTİMİYLE DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNE HAZIRLIYORUZ”

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Hazırlık sınıfından itibaren öğrencilerine güçlü bir yabancı dil eğitimi sunduklarını belirten Ertoğan, “Aynı zamanda ikinci yabancı dilimiz olan Almanca kapsamında öğrencilerimizi Goethe Enstitüsü sınavlarına hazırlıyoruz. Böylece dünya vatandaşı olacak bireyler yetiştirmeyi ve öğrencilerimizi dünyanın en iyi üniversitelerine hazırlamayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra okulumuzda güçlü bir akademik eğitim de veriliyor. Yapay zeka ile radyo, televizyon ve medya alanlarında eğitim vermemize rağmen, öğrencilerimizi YKS'ye de kendimize özgü müfredatımızla hazırlıyoruz. Özellikle 11 ve 12'nci sınıfta YKS hazırlık kurslarına katılan öğrencilerimiz, Türkiye'nin en iyi üniversitelerini kazanabilecek donanım ve nitelikte yetişiyor. Ayrıca Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'de AP programı uygulayan tek meslek lisesidir. Bu yıl öğrencilerimiz sekiz farklı alanda AP dersleri aldı ve AP sınavlarında önemli başarılar elde etti. Önümüzdeki yıllarda da AP dersleri ve sınavlarına yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek. Böylece öğrencilerimizi hem Türkiye'nin hem de dünyanın en iyi üniversitelerine hazırlamayı sürdüreceğiz” dedi.

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“DÜNYA VATANDAŞI OLMAK İSTEYEN GENÇLERİMİZİ BEKLİYORUZ”

Uluslararası eğitim programlarına da büyük önem verdiklerini dile getiren Ertoğan, “Geçtiğimiz yıl okulumuzda açılan Yapay Zeka Bölümü de Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu bölümümüzde yalnızca yapay zekayı kullanan değil, aynı zamanda geliştiren ve üreten gençler yetiştiriyoruz. Türkiye'nin geleceğini inşa edecek mühendisleri bu bölümde yetiştireceğiz. Erasmus akreditasyonuna sahip okulumuzda bu yıl da çok değerli uluslararası hareketlilikler gerçekleştirdik. Amerika, İsveç, İtalya ve Almanya'da düzenlenen programlarda öğrencilerimiz hem mesleki staj yaparak yetkinliklerini geliştirdi hem de çeşitli yarışma ve etkinliklerde önemli ödüller kazanarak ülkemizi en güzel şekilde temsil etti. Tüm bu imkanlarımızı yerinde görmek, kendini birçok alanda geliştirmek ve dünya vatandaşı olma yolunda güçlü bir eğitim almak isteyen tüm gençlerimizi okulumuza bekliyoruz” diye konuştu.

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