Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi'nde hedef: Yapay zeka üreten gençler yetiştirmek

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Yapay zekanın artık günlük yaşamın ve çalışma hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten Halıcı şunları söyledi:

"Bu program kapsamında öğrencilerimiz yapay zeka, Python programlama, makine öğrenmesi, görüntü işleme ve robotik sistemler gibi konularda eğitim alacak. Yapay zeka bugün neredeyse hayatın tüm alanlarında kullanılıyor. Dolayısıyla gençlerimizin de bu alanda eğitim alarak sadece bu teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda dil modeli geliştirebilen ve yapay zeka üretebilen öğrenciler olması gerekiyor. Biz de bu doğrultuda gençlerimize eğitim vermeye çalışacağız."

"GENİŞ BİR KARİYER ALANI SUNUYOR"

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Yapay zeka alanının birçok farklı meslek grubuna kapı araladığını ifade eden Halıcı, "Yapay zeka alanında çok geniş bir kariyer yelpazesi bulunuyor. Öğrenciler üniversitelerde bilgisayar mühendisliği, yapay zeka mühendisliği, siber güvenlik, robotik sistemler, mekatronik ile elektrik-elektronik gibi bölümlerde eğitim alabilirler. Biz okulumuzda hazırlık sınıfıyla birlikte programlama derslerine başlıyoruz. İlk olarak Python programlama eğitimi veriyoruz. İlerleyen yıllarda ise öğrencilerin yapay zeka üretebilecek, dil modelleri geliştirebilecek seviyeye ulaşmalarını sağlayacak eğitimler sunuyoruz" dedi.

ROBOTİK, AP VE ERASMUS İMKANI

Öğrencilerin teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı projelerde de yer aldığını belirten Halıcı, "Öğrencilerimiz robotik çalışmalar da yapabiliyor. Okulumuzda FRC takımımız bulunuyor. Bu takıma katılan öğrenciler ulusal ve uluslararası yarışmalarda kendilerini gösterme fırsatı buluyor. Teknofest ve MEB Robot gibi organizasyonlara katılabiliyorlar. Yurt dışındaki üniversiteleri hedefleyen öğrencilerimiz için AP programlarımız da mevcut. AP derslerinde başarılı olan öğrenciler, yurt dışındaki üniversitelere kabul süreçlerinde önemli avantaj elde edebiliyor" ifadelerini kullandı.

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STAJ, PANSİYON VE BURS DESTEĞİ

Okulun Erasmus+ akreditasyonuna sahip olduğunu söyleyen Halıcı, "Öğrencilerimiz Erasmus+ kapsamında yurt dışında staj yapma imkanı var. Demirören Medya Grubu bünyesinde de farklı alanlarda staj yapabiliyorlar. İl dışından gelen öğrencilerimiz için pansiyon imkanımız bulunuyor. Ayrıca yemek ve servis hizmeti sunuyoruz. Yüzde 1'lik başarı diliminde yer alan öğrencilerimize burs veriyoruz" diye konuştu.

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"GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRECEKLER"

Yapay zeka alanında başarılı olmak için merak etmenin ve üretmenin önemine dikkat çeken Halıcı, "Merak eden, araştıran ve üreten herkes bu alanda başarılı olabilir. Yapay zeka sadece bilgisayarlarla ilgili bir alan değildir. Sayısal düşünme ve problem çözme becerisine sahip öğrenciler bu alanda çok başarılı olabilir. Bu öğrenciler sadece bir meslek sahibi olmayacak, aynı zamanda geleceğin teknolojilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar" dedi.