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Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi’nde hedef: Yapay zekâ üreten gençler

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#Demirören Medya#Yapay Zeka#Eğitim Teknolojileri
Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi’nde hedef: Yapay zekâ üreten gençler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 07:00

Öğrencilerini 9’uncu sınıftan itibaren yapay zekâ odaklı bir müfredatla buluşturan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geleceğin teknolojisini geliştirecek nesiller yetiştirmeyi amaçlıyor.

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Eğitim Teknolojileri Koordinatörü Murat Halıcı, “Amacımız yapay zekâyı sadece kullanan değil, dil modelleri geliştirebilen ve üretebilen öğrenciler yetiştirmek” dedi. Yapay zekânın artık günlük yaşamın ve çalışma hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten Halıcı şunları söyledi: “Bu program kapsamında öğrencilerimiz yapay zekâ, Python programlama, makine öğrenmesi, görüntü işleme ve robotik sistemler gibi konularda eğitim alacak. Dolayısıyla gençlerimizin de bu alanda eğitim alarak sadece bu teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda dil modeli geliştirebilen ve yapay zekâ üretebilen öğrenciler olması gerekiyor. Biz de bu doğrultuda gençlerimize eğitim vermeye çalışacağız.”

Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi’nde hedef: Yapay zekâ üreten gençler

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ROBOTİK, AP VE ERASMUS İMKÂNI

Öğrencilerin teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı projelerde de yer aldığını belirten Halıcı, “Öğrencilerimiz robotik çalışmalar da yapabiliyor. Okulumuzda FRC takımımız bulunuyor. Yurt dışındaki üniversiteleri hedefleyen öğrencilerimiz için AP programlarımız da mevcut. AP derslerinde başarılı olan öğrenciler, yurt dışındaki üniversitelere kabul süreçlerinde önemli avantaj elde edebiliyor” ifadelerini kullandı. Okulun Erasmus+ akreditasyonuna sahip olduğunu söyleyen Halıcı, “İl dışından gelen öğrencilerimiz için pansiyon imkanımız bulunuyor. Ayrıca yemek ve servis hizmeti sunuyoruz. Yüzde 1’lik başarı diliminde yer alan öğrencilerimize burs veriyoruz” diye konuştu.

Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi’nde hedef: Yapay zekâ üreten gençler

 

 

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#Demirören Medya#Yapay Zeka#Eğitim Teknolojileri

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