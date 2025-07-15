×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi yeni öğrencilerini bekliyor... Yoğun yabancı dil eğitimiyle global iletişime hazır nesiller

Güncelleme Tarihi:

#Demirören Medya Ve Teknoloji Lisesi#Yabancı Dil#Tercih
Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi yeni öğrencilerini bekliyor... Yoğun yabancı dil eğitimiyle global iletişime hazır nesiller
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 17:29

Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi, Native öğretmenlerle verilen İngilizce eğitimi ve ikinci yabancı dil dersiyle öğrencilerini uluslararası düzeyde yetiştiriyor.

Haberin Devamı

Sunduğu tüm imkan ve olanaklarıyla dikkatleri üzerine çeken okul tercih döneminde yeni öğrencilerini bekliyor.

HAZIRLIK SINIFINDA GÜÇLÜ DİL ALTYAPISI

Demirören Medya ve Teknoloji MTAL’de dil eğitimi yalnızca bir ders değil, eğitim modelinin temel yapı taşlarından biri. Hazırlık sınıfında haftalık 20 saat İngilizce eğitimi, Native öğretmenlerle gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, ikinci yabancı dil seçeneğiyle de çok dilli iletişim becerisi kazanıyor. Mezun seviyesine gelen öğrenciler ise öğrendikleri bu yabancı diller sayesinde iş ve eğitim hayatında bir adım önde oluyor.

Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi yeni öğrencilerini bekliyor... Yoğun yabancı dil eğitimiyle global iletişime hazır nesiller

TEKNOLOJİK MÜFREDAT VE YAPAY ZEKA EĞİTİMİ

Haberin Devamı

Yabancı dil eğitimi, okulun teknolojiyle bütünleşik müfredatıyla destekleniyor. Yapay Zeka, Robotik, Kodlama ve Siber Güvenlik dersleriyle öğrenciler hem teknolojik hem de dilsel yeterlilik kazanıyor. Türkiye’de bir ilk olan Yapay Zeka bölümü sayesinde okul teknoloji meraklısı öğrenciler için de tercih listesinin ilk sırasında yer alıyor.

Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi yeni öğrencilerini bekliyor... Yoğun yabancı dil eğitimiyle global iletişime hazır nesiller

AP PROGRAMI VE YURT DIŞI STAJ İMKANLARI

AP programı ile akademik kapasitesi yüksek öğrenciler dünya üniversitelerine yönlendirilirken, Avrupa’daki staj fırsatları sayesinde öğrenciler küresel iş hayatını erken yaşta deneyimleyebiliyor. Okulun tüm öğrencileri, mesleki stajlarının bir kısmını yurt dışında gerçekleştiriyor.

Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi yeni öğrencilerini bekliyor... Yoğun yabancı dil eğitimiyle global iletişime hazır nesiller

SEKTÖR DENEYİMİ VE SOSYAL GELİŞİM

Demirören Medya'nın profesyonel ortamında yürütülen uygulamalı eğitim modeli, öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dökme imkânı sağlıyor. Kulüpler, sanat etkinlikleri ve üniversite hazırlık desteği ile öğrencilerin kişisel gelişimi de çok yönlü şekilde destekleniyor. Sadece akademik eğitim değil hayata hazır bireyler bu okulda yetişiyor.

Gözden KaçmasınDemirören Medya ve Teknoloji Lisesi’nden yüzde 1’lik dilime burs imkanıDemirören Medya ve Teknoloji Lisesi’nden yüzde 1’lik dilime burs imkanıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Demirören Medya Ve Teknoloji Lisesi#Yabancı Dil#Tercih

BAKMADAN GEÇME!