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Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi: AP programıyla dünya üniversitelerine açılan kapı

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#Demirören Medya Ve Teknoloji#Meslek Lisesi#AP Programı
Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi: AP programıyla dünya üniversitelerine açılan kapı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 09:58

AP programı uygulayan meslek lisesi Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine uluslararası üniversitelere geçişte büyük avantaj sunuyor. Ücretsiz ve Devlet okulu olan lise, tercih döneminde yeni öğrencilerini bekliyor.

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Demirören Medya ve Teknoloji MTAL, Türkiye’de AP (Advanced Placement) programını uygulayan ilk meslek lisesi olarak dikkat çekiyor. Öğrenciler, bu sayede lise düzeyinde üniversite seviyesinde dersler alarak akademik donanımlarını uluslararası düzeye taşıyor. Okulun AP sınavlarını kendi bünyesinde gerçekleştirebilmesi ise öğrencilere önemli bir kolaylık sağlıyor.

YAPAY ZEKA VE TEKNİK EĞİTİM EL ELE

Türkiye’de bir ilk olan lise düzeyindeki Yapay Zeka bölümü, öğrencilerin teorik bilgileri uygulamaya dökmesini sağlıyor. Müfredat; yazılım, robotik, siber güvenlik ve yapay zekâ alanlarını kapsayacak şekilde yapılandırıldı. Bu yapı sayesinde öğrenciler, teknolojinin her alanında bilgi sahibi oluyor.

Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi: AP programıyla dünya üniversitelerine açılan kapı
ULUSLARARASI STAJ VE GELİŞİM OLANAKLARI

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Avrupa Birliği mesleki akreditasyonu sayesinde öğrenciler, AB ülkelerinde staj yapabiliyor. Böylece sadece ulusal değil, küresel düzeyde de mesleki deneyim kazanıyorlar. Staj faaliyetlerinin yanı sıra okul tarafından yürütülen projeler AB desteğiyle global düzeyde daha büyük başarılara kapı aralıyor.

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Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi: AP programıyla dünya üniversitelerine açılan kapı

BURS VE YURT OLANAKLARIYLA TAM DESTEK

Okul, LGS'de yüzde 1’lik başarı dilimindeki öğrencilere burs imkânı sunarken, şehir dışından gelen öğrenciler için yurt olanağı sağlayarak onların akademik başarılarına destek oluyor. Tercih döneminde öğrencilerin büyük ilgilisi çeken Demirören Medya ve Teknoloji MTAL yeni dönem öğrencilerini bekliyor.

Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi: AP programıyla dünya üniversitelerine açılan kapı

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#Demirören Medya Ve Teknoloji#Meslek Lisesi#AP Programı

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