Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı Astana zirvesinin perde arkasını anlattı

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Kazakistan'ın başkenti Astana, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Zirveye katılmak için Astana'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. 1 saat 8 dakika süren görüşmede, iki ülke ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin saldırıları, Suriye'deki çözüm arayışları, terörle mücadele ele alındı.

Demirören Medya TV Grup Başkanı Yancı'nın Astana'da yapılan görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:

PUTİN İLE GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Dünyanın gözü buradaydı. Putin ile Erdoğan'ın görüşmesindeydi. Erdoğan, Putin ile görüşebilen tek NATO üyesi ülke lideri. Geldiğimizden beri gözlemlediğim Erdoğan'a yönelik büyük bir saygı var hem de büyük bir ilgi alaka var. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla alakalı önemli mesajlar verdiler. Türkiye'nin arabulucu olabileceği yönünde Erdoğan açıklama yaptı.

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Ticaret, turizm konularında 55 milyar dolarlık ticareti 100 milyar dolara çıkarmak noktası konuşuldu. Nükleer santral konusu özellikle Sinop'takini birlikte yapma arzusu var. Esad konusu gündeme geldi mi? Evet geldi. Görüşmenin basına yansıyan bir kısmı var bir de basına yansımayan kısmı var. Toplantı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'nı gördük. Çok keyfi ve morali yerindeydi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la sohbet etme imkanımız oldu. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile sohbet ettik. Onlardan aldığım izlenime göre çok büyük kazanımlar var. Bugünkü görüşme inanılmaz olumlu geçmiş.

ESAD İLE GÖRÜŞME OLUR MU?

İnsanlar şunu bekliyorlar malum Cumhurbaşkanı Erdoğan da belirtti, Esad ile görüşebileceğini ama bu beyanla belli olmuyor karşıdaki muhatabın da aynı noktada olması gerekiyor. Benim aldığım izlenim belli bir tarih şuan için yok. Bu benim yorumum. Burada Rusya ve İran Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad ile karşı karşıya oturup sorunları çözmesini çok da istekli görünmüyor. Son tahlilde onlar büyük abi rolünü sürdürmek istiyor. Esad ile birebir görüşülmeye başlandığında Rusya biraz kenara çekilmiş olacak ama şu haliyle stabil devam ettiği zaman Türkiye'nin karşısında bir aktör olarak kalıyor Rusya bunu da kaybetmek istediğini düşünmüyorum.

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"YÜZ YÜZE GÖRÜŞME OLMASA DA TELEFON DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR"

Herkesin farklı çıkarları var. Rusya ile bazı çıkarlarımız uyuşuyor, İran'la uyuşuyor ama bazı yerlerde de uyuşmuyor. Kendi çıkarlarımız doğrultusunda ülkelerle işbirliği yapıyoruz ama bu bir süreç beklemek lazım. Putin Türkiye'ye geleceğini söyledi. Türkiye ile Rusya'nın önümüzdeki süreçte daha yakınlaşma iradesi ortaya koyduğunu görüyoruz. Erdoğan davet ediyor Putin'i ve Putin de geleceğini söylüyor. Telefon diplomasisi olduğunu söylediler. Yüz yüze görüşme olmasa da telefon diplomasisi sürüyor. Baştan da söyledim.+

ERDOĞAN, PUTİN İLE AÇIK GÖRÜŞEBİLEN TEK NATO ÜYESİ ÜLKE LİDERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile olumlu ve açık görüşebilen tek NATO üyesi ülke lideri. Bu sayede birçok sorun çözüldü. Tahıl krizi başta olmak üzere Erdoğan'ın aldığı inisiyatif ile çözüldü. Biliyorsunuz sürekli olarak bir '3. Dünya Savaşı çıkacak mı?' diye konuşuluyor. Bir tarafta Gazze'de tansiyon bir türlü düşmüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon aynı şekilde. Sanki benim izlenimim ama Rusya biraz daha Ukrayna konusunda barışa yakın Türkiye'nin arabulucu olmasına istekli gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Hazırız buna' dedi bakalım orada ne olacak.