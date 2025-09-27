Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı anlattı… Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump zirvesinin şifreleri

Haberin Devamı

New York’ta düzenlenen 80. BM Genel Kurulu’nda Türkiye’nin yürüttüğü temaslar ve kritik görüşmeler mercek altına alındı. Murat Yancı, hem liderler düzeyinde gerçekleşen görüşmelerin perde arkasını hem de Türkiye’nin son dönemdeki dış politika stratejisini izleyicilerle paylaştı.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’deki yoğun diplomasi trafiği, yeni işbirliği alanları ve küresel gündemin sıcak başlıkları detaylı şekilde değerlendirildi.

"Yurt dışına çıktığınız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oradaki yarattığı enerjiyi de çok iyi görüyoruz. Baktığımız zaman ortam o kadar samimi görüntüler verildi ki. İzlemek keyifti. Orada sürekli bir tempo ve gelişme vardı. Devamlı açıklamalar geldi. Türkevi'nin çok stratejik bir noktası var. Bütün liderler yanından geçiyor.

Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'tan ve Washington'dan rüzgar gibi geçti diyebiliriz çünkü orada gördüğü ilgi ve konuşması her şey Türkiye'nin çok lehineydi.

ABD'de FOX TV Trump yanlısı olarak biliniyor. Erdoğan Trump ile görüşmesi öncesi orada röportaj verdi. Gazze ile ilgili ne diyorsa oradaki röportajında da aynısın söyledi. Çok dik ve omurgalı bir duruş sergiledi. İsrail aleyhine söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Türkiye'nin net belli bir dik duruşu var.

Trump'ın ilk karşılama anındaki beden dili tavrı saygısı bende kaygıyı yok etti. Görüşme düşünülenin aksine çok pozitif bir görüşme olacak. Trump, heyetler arası görüşmelerde uğurlamada inanılmaz sıcak ve Erdoğan'a inanılmaz bir saygı gösterdi. Trump'ın BM konuşmasına baktığımız zaman çok enteresan. Dünyada birçok kriz var nelerden bahsediyor; New York'un ne kadar güvenli olduğundan bahsediyor Biden ile ilgili şeyler söylüyor. Dolayısıyla ben şöyle yorumladım. Trump'ın mesajı benim iç meselelerim dünyadan daha önemli. Bir taraftan da bence bu dünyayı ben yönetiyorum mesajı. Bilinç atlında böyle bir şey var.

"DÜNYA TÜRKİYE'NİN YANINDA"

Bu zirvede Erdoğan ne söylenmesi gerekirse söyledi, bu çok kıymetli ve İsrail'i rahatsız eden bir fotoğraf. Erdoğan Gazze olayı başladığından beri İsrail'in yaptıkların her yerde söylüyor. Ama burada bire birde tamamen bunları anlatma şansı buldu. Bence çok etkili oldu. İsrail konusunda dünya çok daha farklı bir yere evrilmeye başladı. Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı artmaya başladı. Bunlar çok fazla önemli. Birkaç sene evvel olsa İsrail'e karşı bu kadar gösteri olabilir mi diye düşünsek birçok insan düşünmezdi. Dünya Türkiye'nin yanına geldi. Biz baştan sona hep aynı noktadaydık.

ABD ve batı ülkesinde yaşanınca aksaklıklar olabilir gözüyle karşılanıyor. Macron da trafikte kaldı. Komik olan şöyle bir tarafı var, içeriye giriyoruz mesela BM binasına öyle bir kaos var ki ben birçok noktada güvenlik olduğunu düşünmüyorum. Yollar kapalı bayağı uzun mesafe yürümek zorunda kaldık ve kimse tepki göstermiyor, Türkiye'de bu olsa ortalık ayağa kalkar. Olabilecek bir şeymiş gibi bakıyor.

Bir görüşmede her şey çözüldü, çözülecek her şey çok iyi olacak demek mümkün değil. Ama mesela işte ben özellikle bu savunma sanayi konusunda işte F35- F16 konusunda mesela orada önemli bir adım atıldığını düşünüyorum. İşte bunu ilerleyen dönemde nasıl gerçekleştiğini görmek lazım. Tabi Trump'da biliyorsun öngörülemez bir lider şimdi. Bakıyorsun bir şey söylüyor sonra tersini söyleyebiliyor. Bir gün sonra hatta bazen birkaç saat sonra...

Devamını tabii ki görmek lazım ama burada gördüğümüz işte özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterdiği saygı, itibar... Bir çok noktada Türkiye Amerikan iş birliğine özellikle iyi bir noktaya getireceğini ben düşünüyorum. Zaten Tom Barrack'da mesela açıklamaların da çok iyi bir noktaya gideceğini söyledi.

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMA KONUSUNDA İSTEKLİLER"

Enerji konusunda öneli bir adım atıldı, Amerikalı milyarderlerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Benim aldığım bilgiye göre Amerika'nın en büyük gıda, teknoloji firmaları bunların üst yöneticileri Türkiye'ye yatırım konusunda çok istekli. Buraya daha fazla yatırım yapılması söz konusu. Özellikle savunma sanayi konusu... F35 konusu önemli... F16 onaylanmıştı biliyorsunuz. Teknik konuları konuşuyoruz. Anlaşma tamamen onaylansa da gelmesi zaman alacak. Yeni F16'lar almamız zor sıra var. TUSAŞ'ta daha önce üretiliyordu. Bizim böyle bir yeteneğimiz var.

F35 bizim açımızdan önemli... 2028'de KAAN ilk olarak üretilecek ama F16 motoru ile üretilecek. Tam anlamıyla 5. nesil uçak olmayacak. Yerli motor bir taraftan üretme çalışmaları devam ediyor. KAAN'ın envantere girmesi 10 yıl sürecek. Bizim bu süre içerisinde hava gücümüzün en yüksek seviyede olmasını arzu ediyoruz."