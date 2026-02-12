Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Haberin Devamı

Yancı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde tercihini Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuğun ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını anlatan fotoğrafından yana kullanan Yancı, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" isimli karesine oy verdi.

Yancı, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Kirli kanatlar" fotoğrafını seçen Yancı, "Günlük Hayat" kategorisinde de Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Haberin Devamı

Yancı, fotoğrafların tamamının harika olduğunu belirterek, seçim yaparken çok zorlandığını söyledi.

Fotoğrafları çeken tüm arkadaşları tebrik ettiğini belirten Yancı, karelerin dünya çapında olduğunu kaydetti.

Hem hikayeleri hem de çekim teknikleri açısından çok keyif verici fotoğrafların oylamada olduğunu aktaran Yancı, adeta bir görsel şölen yaşadığını, fotoğraflara bakarken büyük keyif aldığını dile getirdi.

Oylamadaki fotoğrafların birinde kalabalığın bulunduğu bölgeye bomba atıldığını gördüğünü belirten Yancı, bu fotoğrafın Gazze'de ne yapıldığını tüm çıplaklığıyla tek karede görme imkanı sunduğunu, bu nedenle çok kıymetli bir fotoğraf olduğunu aktardı.

Diğer kategorilerdeki fotoğrafların da hem hikaye anlatımı hem de görsellik açısından müthiş olduğunu kaydeden Yancı, karelerin arkasında çok ciddi bir emek bulunduğunu ifade etti.