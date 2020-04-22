Demirören Medya Online Çocuk Şenliği 23 Nisan’a Neşe Katacak

“Bir çocuk neşelenirse, dünya değişir” fikrinden yola çıkan Demirören Medya, 23 Nisan Haftası’nda çocukların hayallerini ve yeteneklerini geliştirmek, onların karantinadaki hayatlarına neşe katmak için Online Çocuk Şenliği düzenliyor. 23 – 26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek online festival; Hürriyet, Milliyet Çocuk, Posta, Fanatik ve Kanal D’nin yazar, uzman, sporcu, ekran yüzleri ve influencerları ile çocukları sosyal medyada buluşturacak.

ÇOCUKLAR İÇİN ‘ÇOK GÜZEL HAREKETLER’!

Kanal D’nin güldüren programı “Çok Güzel Hareketler 2” ekibi, ‘Evde Kal 23 Nisan Özel’ sohbetleriyle Demirören Medya Online Çocuk Festivali’ne katılacak. Canlı yayına katılan ÇGH oyuncuları, kariyer yolculuklarını, neden oyuncu olduklarını ve çocukluk anılarını esprili bir dille Çok Güzel Hareketler Youtube hesabından anlatacak.

HAYVAN DOSTLARI HAYAT TAMİRCİSİ YAYININDA

Hayvanların hem bedensel hem de ruhsal sorunlarına çare olmaya kendini adayan Hasan Kızıl’ın, nam-ı diğer Hayat Tamircisi’nin hikayeleri de çocuk şenliğinin bir parçası olacak. “Hayvan sevgisi nasıl oluşur? Neden can dostlarımıza sahip çıkmalıyız?” gibi konularda konuşacak olan Hasan Kızıl, en yakın arkadaşı “eşeği Yağmur’la ilişkisi” ve ikisinin özel hikayesini de instagram’da @zeyd_hayattamircisi adresinde yapacağı canlı yayınla aktaracak.

Hürriyet Aile ve Çocuk yazarı Ömür Kurt, Hürriyet.com.tr Instagram (@hurriyetcomtr) hesabı üzerinden ünlü isimlerle canlı yayınlar gerçekleştirecek. Bunlardan ilki Tan Sağtürk ile olacak. Ardından tiyatro oyuncusu Mehmet Erbil ile evde çocukların hayal dünyasını geliştirmek üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirecek. Milliyet Gazetesi yazarı Zeynep İşman ve Prof. Dr. Belma Tuğrul canlı yayında çocuklarla evde oyun oynamak/oyun önerileri hakkında konuşacak.

YEMEK, DANS, MÜZİK DOLU YAYINLAR

Milliyet Instagram hesabı (@milliyetcomtr) üzerinden Dilara Koçak, çocuklar ile mutfağa girip, sağlıklı atıştırmalıklar hazırladığı bir canlı yayın gerçekleştirecek. Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken ile Fanatik Instagram hesabındaki canlı yayın çocukların hayatına hareket katacak. Çocuk festivalinde dans da unutulmadı. Şenay İşseven, ‘Dance with Şenay’ YouTube kanalında çocuklarla birlikte Zumba yapacak.

Demirören Online Çocuk Festivali Program

23 Nisan Perşembe

15:00 Dilara Koçak, Evde Çocuklar İçin Atıştırmalıklar, @milliyetcomtr

16.00 Çok Güzel Hareketler, Evde Kal Sohbetleri,



https://www.youtube.com/channel/UCJhEfZoLs5P_idxX--yhWOA

24 Nisan Cuma

16:00 Zeynep İşman & Ayben Ertem @milliyetcomtr

17:00 Ömür Kurt & Tan Sağtürk @hurriyetcomtr

25 Nisan Cumartesi

14:00 Ali Nihat Uzel & Ogeday Girişken @fanatikcomtr

17:00 Ömür Kurt & Mehmet Erbil @hurriyetcomtr

26 Nisan Pazar

14:00 Hasan Kızıl (Hayat Tamircisi) @zeyd_hayattamircisi

17.00 Ömür Kurt & Doğan Cüceloğlu @hurriyetcomtr