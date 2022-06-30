Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bekliyor

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Demirören Medya Center içerisinde yer alan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini kabul edecek. Lisede eğitim görme hakkı kazanan öğrenciler, mesleği Hürriyet, Milliyet, CNN Türk, DHA, Kanal D, Posta, Fanatik ve D-Smart gibi Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında, sektörün duayenlerinden ve onlarla birlikte çalışarak öğrenecek. Gazetecilik ve Radyo-Televizyon olmak üzere iki bölümle eğitim verilecek devlet lisesinde ayrıca öğrencilere yemek ve servis imkanı ücretsiz olarak sağlanacak.

BAKAN ÖZER: MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ BAŞARI HİKAYESİ ORTAYA ÇIKIYOR

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Okulun açılışında da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Mesleki teknik anadolu liseleri üretimin yapıldığı, inovatif çalışmaların yapıldığı, yurt dışına ihracatların yapıldığı çok farklı Ar-Ge merkezlerinin öğrencilerimizin gelişimine destek verdiği bir okul türüne dönüştü. Artık mesleki eğitimde yeni bir hikaye, yeni bir başarı hikayesi ortaya çıkıyor. Artık akademik olarak başarılı öğrencilerin de tercih ettiği, hatta fen liseleriyle rekabet edebilen öğrencilerin tercih ettiği bir okul türüne dönüşüyor. Yıllardan beri mesleki eğitimle ilgili o sıkıntılı süreçler değil, yeni bir dönemin güzellikleri tüm Türkiye’ye yayılmaya başlıyor.

BAKAN ÖZER: CİDDİ RAĞBET OLACAK

Demirören Medya ile ilgili atmış olduğumuz bu çok önemli adım Türkiye’deki medya alanındaki ilk adım. Medyanın tam içinde. İşletmelerde, fabrikalarda, mesleki eğitimle ilgili açılım yapıyorsak burada da medyanın tam içerisinde, öğrencilerin yabancı dil eğitimi aldıkları, hazırlık sınıfında okudukları, medyada aktif olarak çalışan gazetecilerimizin, duayen isimlerin derse girdiği ve o atmosferin, o iklimin olduğu yerde öğrencilerin eğitim aldıkları bir Türkiye’de ilk adım Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Buraya da ciddi rağbet olacak. Çünkü çok az sayıda öğrenci alınacak. İstihdam garantili bir mesleki eğitim olacak, medyayla ilgili insan kaynağını yetiştirmek için. Tüm öğrencilerimizi, medyaya ilgi duyan, bu alanda kariyer planlaması yapan tüm başarılı öğrencilerimizi bu lisemize bekliyoruz."

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"YAŞAYARAK VE GÖREREK BİR ÖĞRENME OLACAK"

Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı ise, okulla ilgili şunları söyledi:

"Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl ilk öğrencilerini alıyor. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Çünkü geleceğin medyacıları bu okulda yetişecek. Okulumuz diğer liselerden çok farklı. Sınıflarımız 15 kişilik. Hazırlık sınıfı var. Daha sonraki yıllarda bazı akademik ve mesleki dersler İngilizce verilecek. İkinci yabancı dil Fransızca olacak. Uluslararası akredite bir okul olmayı hedefliyoruz. Demirören Medya içinde yer alan televizyonlarda, gazetelerde, radyolarda öğrenciler akademik derslerini aldıktan sonra bizlerin desteği ile iyi bir şekilde yetişecekler. Mesleğin duayenlerinden ders alacaklar. Yerinde bir eğitim olacak. Yaşayarak, görerek bir öğrenme olacak. Aynı zamanda akademik olarak da nitelikli mezunlar vermeyi hedefliyoruz. Sınıfların 15 kişilik olması, sahada eğitimin yer alması, İngilizce olması, uluslararası akreditasyon, eminim ki geleceğin iletişimcileri için çok farklı kapılar açacak"

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"DÜNYA STANDARTLARINDA TELEVİZYONCU VE GAZETECİLER YETİŞECEK"

Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, "15’er kişilik sınıflarda sektörün duayenleriyle teorik ve uygulamalı eğitimler görecek olan öğrencilerimiz bu sayede dünya standartlarında televizyoncu ve gazeteciler olarak yetiştirilecektir. Yenilenen eğitim müfredatımız, basılıdan dijitale, televizyondan podcast’e, sosyal medyadan YouTube’a zengin ve değişen, gelişen medya anlayışına uygun olarak planlandı." dedi.

"USTALARDAN EĞİTİM "

Okul müdürü Ertoğan, "Öğrencilerimiz tüm mesleki eğitimlerini ve stajlarını Demirören Medya bünyesindeki ofis, stüdyolarda yapacak. Bu sayede de istihdam garantili bir okul olmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz televizyonlardan izledikleri, gazetelerden takip ettikleri hayallerini süsleyen kişilerden ders alacaklar. Birlikte proje ve faaliyetler gerçekleştirecekler. Bu, onlara hem keyifli bir eğitim ortamı sağlamış olacak aynı zamanda da mesleki yeterliliklerini çok üst seviyeye çıkartacak" ifadelerini kullandı.

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"ULUSLARARASI DENKLİK VE YETERLİLİKLE MEZUN OLMA İMKANI"

Ertoğan, "Okulumuzda 1 yıl hazırlık, toplam 5 yıl eğitim verilecek. Hazırlık eğitimi ana dili İngilizce olan öğretmenler tarafından verilecek. Biz hazırlık eğitimini bitirdikten sonraki derslerin birçoğunu da İngilizce olarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Dünya standartlarında hedeflediğimiz eğitimin önemli bir diğer ayağı ise uluslararası akreditasyon, eğitim ve staj imkanları. Biz, öğrencilerimiz uluslararası bir mesleki akreditasyona sahip olsun, eğitimlerin bir kısmını yurt dışında alsın ve staj imkanlarını da gerekirse yurt dışında değerlendirsinler istiyoruz. Bu sayede mezun olan öğrencilerimiz uluslararası bir denklik ve yeterlilikle bu okuldan mezun olacaklar" dedi.

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ÖĞRENCİLERE BURS İMKANI

Ertoğan, "Okulumuz LGS ile öğrenci alan bir devlet okulu. Demirören Medya başarılı öğrencilerimize ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs imkanı da sağlayacak. Aynı zamanda biz Türkiye’nin her yerinden öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz. Onlar için yurt imkanımız da mevcut. Bunun yanı sıra tüm öğrencilerimize ücretsiz yemek ve servis imkanlarımız da mevcuttur" diye konuştu.

"AR-GE VE ÜRETİM FAALİYETLERİ OLACAK"

Ertoğan şöyle devam etti:

"Aynı zamanda bir Ar-Ge merkezi olan okulumuzda dijital medya, artırılmış sanal gerçeklik, metaverse, blockchain, interaktif video ve dijital içeriklerle ilgili Ar-Ge ve üretim faaliyetleri olacak. Projeler sayesinde öğrencilerimiz mesleki uzmanlık kazanırken, aynı zamanda da ülkemizin teknolojisi, milli ve dijital gelişimi için de önemli adımlar atmış olacaklar. Biz tüm öğrencilerimizin üniversite okumasını istiyoruz. Bununla ilgili de son sınıfta çok kapsamlı ve yoğun bir üniversite hazırlık programımız olacak. Mezun olan öğrencilerimiz, Türkiye’nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim görecekler. Geleceğin en iyi televizyoncuları ve gazetecileri olacak öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz."