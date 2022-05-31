Demirören Medya Lisesi açıldı... Milli Eğitim Bakanı Özer: Tarihi bir gün

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Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Özer'in açıklamaları...

Kısa süre önce imzalanan protokolün yürürlüğe girmesini görmekten memnuniyet duyduğumu ifade ederim. İki tane ilk yaşıyoruz. İşbirliği neticesindeki ilk ve tek medya lisesini açtığımız gibi mesleki eğitim merkezi alanında da medya alanında açıyoruz. Kırılma noktasını taşıyan tarihi gün olduğuna inanıyorum. Tanıtım filmini görünce insanın öğrenci olası geliyor. Bakanlık olarak yapmak istediğimizi tam şekilde gösteriyor.

Mesleki eğitim çok zorlu süreçlerden geçti. 1990'dan sonra önündeki engeller büyük maliyetler ödemesine vesile oldu. Aranan elemanların bulunamadığı dönemlere tanıklık ettik. Milli Eğitim Bakanlığı olarak katsayı kalktıktan sonra çok çaba sarf ettik. Mesleki eğitimdeki paradigma değişimi, iş piyasasının aktif olarak konuya katılmasıdır.

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Atmış olduğumuz adımlarla sektörün tüm temsilcileriyle artık müfredatı birlikte güncelliyoruz. Öğrencilerin beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz. Mesleki alan ve atölye öğretmenlerinin eğitimlerini birlikte planlıyoruz. En somut vücut bulduğu lise açılışını yapacağımız lise.

Bu adımların aslında 1990'daki katsayı uygulamasının algıyla ilgili olumsuz yansımasından sonra en kalıcı etkisi akademik olarak başarılı öğrencileri uzaklaştırması oldu. Mesleki eğitim hiçbir yere yerleşemeyen bir okul türüne dönüştü. İşte bu sektör temsilcileriyle atmış olduğumuz adımlar bu algıyı tam tersine çevirdi. Mesleki eğitimde yüzde 1'lik başarı dilimiyle öğrenci alan okullar var.

"ÖĞRENCİLERİN YAPARAK, ÜRETEREK ÖĞRENME KAPASİTELERİNİ ARTIRDIK"

Demirören Medya Lisesi'nde inanıyorum ki Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin geldiği okula dönüşecek. Biz sadece mesleki eğitimde bunla yetinmedik. Üretim kapasitesini de artırdık. Öğrencilerin yaparak, üreterek öğrenme kapasitelerini artırdık.

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Meslek liseleri üretiyor, iş gücünün ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarını yetiştiriyor. Mart 2020 yıllarında ülkelerin ilk şoku atlattıkları zamanlarda ülkeler maske temin edemez haldeydiler. Mesleki eğitimin artan üretim kapasitesi 920 ilçede maskeden siperliğe önlüğe kadar toplumun ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri ihtiyaç duyulan noktalara aktarır hale geldi.

Olağanüstü koşullarda devletinin milletinin yanında yer alan bir kara gün dostudur. Biz bunu bir adım daha ilerlettik. Artan üretim kapasitesini fikri mülkiyetle buluşturduk. Patent, marka, bir ülkenin gelişmişliği ve ekonomik büyümesiyle doğrudan alakalı bir alan.

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"BUGÜNKÜ DEMİRÖREN MEDYA LİSESİ'NDE 55'İNCİ ARGE'Yİ KURUYORUZ"

Yılda milli eğitim bakanlığının üretmiş olduğu patent, faydalı model sayısı yıllık 2,9 iken 2022 ayında 7200 tescil aldık. 2,9'dan 7200'e. 7200 patent, marka, faydalı model tescili. Ana uğraşımız bunu nasıl ticarileştirebiliriz. Bunu ne için anlatıyorum. Bugünkü Demirören Medya Lisesi'nde 55'inci ARGE'yi kuruyoruz. Bunun müjdesini vermek istiyorum.

Türkiye'de mesleki eğitim merkezleri pek bilinmiyor. Almanya'daki doğal öğretimin Türkiye'deki karşılığı. Hem okulda hem işletmede eğitim alınıyor. İstihdam edilmeleri en kolay mesleki eğitim türü. Türkiye'de öğrencilerin eğitim aldıkları oranda istihdam oranları yüzde 88. Gittikleri işletmede de istihdam oranları yüzde 75.

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"MESLEKİ EĞİTİM KANUNUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YAPTIK"

Mesleki eğitim kanununda önemli değişiklik yaptık. Genç işsizliği azaltmak için cazip mekanizma oluşturduk. Her ay asgari ücretin yüzde 30'u kadar ödenen payı devlet olarak üstümüze aldık. Kalfaların aldıkları ücretleri yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkardık.

Bu kanun değişikliğinden önce tüm Türkiye'de 159 bin çırak ve kalfa vardı. Bugün itibarıyla kanun değişikliğinden 5 ay geçti. 502 bin kalfa ve çırak sistemde bulunmaktadır. 2022'nin sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezleriyle buluşturacağız.

"KIYMETLİ DEMİRÖREN AİLESİ'NE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

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Bizim oranımız OECD verilerine göre yüksek. Burada ilginç bir rakam vermek için kağıdımı çıkarttık. Katsayı uygulamasından önce mesleki eğitim merkezlerindeki çırak sayısı kaçtı? 99'da katsayı uygulaması girdi. 97-98 eğitim öğretim yılı itibarıyla çırak sayısı 249 binmiş. Ulaşan en yüksek rakammış. Katsayı uygulamasından sonra 75 bine düşmüş. Bugün 588 bine çıkmış durumda. Bugünün anısına söyleyebilirim. 1999 yılında bu ülkeye ödetilen, 28 Şubat sürecinin maliyetleri tamir edilmiştir, mesleki eğitim katsayı uygulamasından çok daha önceki durumundan güçlü hale gelmiştir. Bunu tarihe not olarak düşmek isterim. Kıymetli Demirören Ailesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Tüm tesis ve imkanlarını aktif olarak kullanmak üzere bizlere açtılar.

Bu güzel açılışlarla birlikte mesleki eğitimle ilgili güzel hikayeler duyarız. Okulumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Gözden Kaçmasın Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılıyor Haberi Görüntüle

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılış töreninde açıklama yaptı.

İşte Yıldırım Demirören'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Bu önemli günde bizimle olduğunuz ve mutluluğumuzu paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Çok heyecanlıyız. Coşkumuz ve gururumuz çok büyük. Bugün Türkiye'de medya sektörü için büyük anlam taşıyan bir gün. Medya bir ülkenin en önemli güçlerinden biridir. dünyanın en büyük medya kuruluşlarından biri olan Demirören Medya olarak bu global bilinçle medyanın yarınlarını hazırlamak üzere önemli bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz.

"BUGÜN İKİ GÜZEL HABERİMİZ VAR"

Sorumluluğumuz çok büyük. Bugün iki güzel haberimiz var. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşunun içerisinde bulunan ilk ve tek medya lisesi olma özelliğini taşıyan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün sektörün kalbinde ve tüm imkanları ile birlikte kapılarını açan okulumuz yarının doğru, ilkeli, dürüst basını için geleceği oluşturacak.

7 Ekim 2021 tarihinde Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin protokolünü imzaladığımız törende sizlere okulumuzun alanında bir ilk olduğunu ve özelliklerini detayıyla aktarmıştım. Okulumuzu son derece kısa sürede, büyük bir titizlik ve emekle eğitime hazır hale getirdik. Eylül 2022'de öğrencilerimizle birlikte eğitime başlayacağının müjdesini büyük bir gurur ve mutlulukla veriyorum.

İlk öğrencilerimiz 5 Haziran'da yapılacak LGS sınavındaki sonucuna göre okulumuza girme hakkı kazanacaklar. Medya dünyasındaki bu ayrıcalıklı okulumuzda öğrenim görme şansı yakalayacak olan başarılı öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki onlar dünya standartlarında eğitim vermeyi hedefleyen lisemizden mezun olduklarında geleceğin donanımlı ve yetkin medya profesyonelleri olacak.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ TÜM MARKALARIMIZDA ÖZENLE UYGULUYORUZ"

Öğrencilerimiz ilkeli ve dürüst haberciliği, grubumuzda çalışan duayen isimlerden öğrenecek. İleri seviyede İngilizce eğitimi sayesinde yabancı medyayı kendi dilinde okuma becerisini edinecekler. Henüz lise çağındayken deneyim kazanacaklar Başarılı öğrencilerimize burs, staj ve istihdam olanakları sağlayacağız. İkinci haberimiz ise Demirören Dijital Medya Mesleki Eğitim Merkezi'nin ilk adımını atmamız. Bakanlığımızla bugün burada imzalayacağımız protokolün ardından Mesleki Eğitim Merkezi'ni kuruyoruz. Son derece mutluyuz. Çünkü okulumuz ile bir ilke imza atmıştık. Şimdi de Mesleki eğitim Merkezi ile büyük bir eğitim fırsatı sunarak yine bir yeniliğe imza atıyoruz. Medya dünyasının son yılarda hızla dijitale evrilmesini takından takip ediyoruz. Ve dijital dönüşüm projelerini tüm markalarımızda özenle uyguluyoruz.

"DOĞRU HABERİN KAYNAĞI OLMAK ANCAK KALİTELİ PROFESYONELLER SAYESİNDE SAĞLANABİLİR"

Şimdi bu tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi gelecek nesillere aktarma zamanı. Bu istekle bakanlığımızın da kıymetli desteklerini alarak kurduğumuz Demirören Dijital Medya Mesleki Eğitim Merkezi ile gençlerimize ve yetişkinlere dijital dünyanın kapılarını açıyoruz. Sertifika alım programlarını tamamlayanlar arasında ise işe alım kriterlerine uygun öğrencileri Demirören Medya bünyesine kazandıracağız. Mesleki Eğitim Merkezimizin en önemli özelliği Demirören Medya'ya münhasır olması. Müfredatımız medyanın duayen isimleri tarafından bakanlık işbirliği ile özel olarak oluşturuldu. Medya alanında yeni bir meslek sahibi olmak isteyen, farklı alanlarda kendisini geliştirmek ve yeni bir kariyer planı çizmek isteyen kişiler için Demirören Dijital Medya Mesleki Eğitim Merkezi önemli bir fırsat olacak. Hem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz hem de Dijital Medya Mesleki Eğitim Merkezimiz sektörün en önemli donanımlı profesyonellerini yetiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda geleceğini de şekillendirecektir. Bildiğiniz gibi çağımızın hem dünyada hem Türkiye'de en büyük sorunlarından biri bilgi kirliliğidir. Doğru habere erişim ve doğru haberin kaynağı olmak ancak kaliteli profesyoneller sayesinde sağlanabilir.

Dolayısıyla bizler en çok doğru haberin kaynağını oluşturacak dürüst ve etik profesyoneller yetiştirerek sektörü iyileştireceğimizi biliyor ve inanıyoruz.

Dünyayı okuyabilen, masa başı haberciliği yapmayan, tüm teknik donanımlara sahip, dürüst, ilkeli haberciler yetiştireceğiz. Demirören Medya olarak eğitim alanında bu adımları büyük bir heyecanla atıyoruz. Mesleki eğitim bir ülkenin geleceğinin inşasıdır. Türkiye'nin önemli kuruluşlarında da mesleki eğitim kuruluşlarının yaygınlaştırılmasıyla geleceğimizi hep beraber, hep birlikte güçlendireceğiz.

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI ÖZDEMİR: ÇOK KIYMETLİ BİR ORTAM

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir açılış töreninde "Bizler adına da çok kıymetli bir gün. Teorik eğitimin yanında pratik eğitimi de almasını sağlayacak bir ekosistem olacak. Bir tarafta da medya temsilcilerinin gençlerin enerjisinden sinerjisinden faydalanarak yeni bakışı da elde etmelerine vesile olacak. Bu çok kıymetli bir ortam. Bizler de bu belediyenin başkanı, ferdi olarak çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK DERS ZİLİ EYLÜL AYINDA ÇALACAK

İlk ders zilinin eylül ayında çalacağı okulu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay gezdi.

Okulda ilk yılı hazırlık sınıfı olmakla birlikte toplam 5 yıllık eğitim verilecek. Ayrıca okulda eğitim alan öğrencilere, Demirören Medya Center bünyesinde istihdam olanağı da sağlanacak.

ÖĞRENCİLERE BURS VE YURT İMKANI

Okul Müdürü Atila Ertoğan, Demirören Medya'nın başarılı öğrencilerine burs imkanı da sağlayacağını belirterek, "Okulumuz Demirören Medya Center’ın içerisinde yer almakta. Demirören Medya, Türkiye’nin de en büyük medya kuruluşlarını içinde barındıran bir yapı. Sektörün ihtiyaç duyduğu televizyoncuları ve gazetecilere yetiştirmeyi düşünüyoruz. Demirören Medya başarılı öğrencilerine burs imkanı da sağlayacak. Şehir dışından gelen öğrencilerimize de kalacak yer yani yurt imkanı da sağlayacağız" dedi.

UYGULAMA DERSLERİ DEMİRÖREN MEDYA CENTER'DA YAPILACAK

Ertoğan, öğrencilerin teorik ve uygulama derslerini Demirören Medya Center bünyesindeki alanlarda yapacaklarını söyleyerek, "Bizi Türkiye’nin her yerinden öğrenciler tercih edebilir. 30 öğrencimiz olacak bu sene. 15'şer kişilik sınıflardan oluşacak. Aynı zamanda ana dili İngilizce olan öğretmenlerimizle hazırlık sınıfında çocuklarımıza iyi bir İngilizce eğitim vermeyi düşünüyoruz. Bunun yanında animasyon, karakter canlandırma, web tasarımı yani hem geleneksel medya hem de gelecek yeni medya unsurlarını içerisinde barındıran derslerin hepsini alacaklar. Uygulayacağımız uluslararası denklik ve akreditasyon programları sayesinde çocuklar mezun olduklarında yurtdışında eğitim görebilecek seviyede olacaklar. Normalde hayal ettikleri, televizyonlarda, gazetelerde gördükleri insanlarla burada ortak bir proje yapabilmek, ortak bir çatı altında birlikte olabilmek ve üretebilme imkanına da ulaşabilecekler. Hem teorik dersleri hem de uygulama derslerini Demirören Medya Center bünyesindeki alanlarda yapacaklar. Çocuğumuz eline mikrofonu alıp haber çekmeye, haber yapmaya gidebilecek. Ya da televizyon rejisine geçip bu rejiyi kumanda edebilecek" dedi.