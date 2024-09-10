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Demirören Medya Lisesi’nde de ilk ders zili çaldı

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#Demirören Medya Lisesi#Atila Ertoğan#Tören
Demirören Medya Lisesi’nde de ilk ders zili çaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 07:00

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de yeni dönem heyecanı öğrenciler, veliler, akademik kadro ve Demirören Medya yöneticilerinin katıldığı törenle yaşandı.

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Okul Müdürü Atila Ertoğan, “Öğrencilerimiz sizler bizlerin geleceğimizsiniz ve bugün itibariyle burası yeni eviniz. 9. ve 10. sınıf öğrencilerimizle hep birlikte okulumuzu birbirine güzel duygularla bağlı, sıcak bir aile haline getirdik. Sizler artık okulumuzun deneyimli öğrencilerisiniz. Sizlerden yeni gelen öğrencilere rehberlik etmenizi, okulumuzu ve Demirören Medya kültürünü gururla yaşatmanızı bekliyorum. Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun” dedi.

Öğrenci Gökalp Yiğit Gültekin, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bu lisede hayallerimi ve hedeflerimi gerçekleştirebileceğime inanıyorum” diye konuştu.

Okulun yeni öğrencisi Zehra Aydın ise “Çok heyecanlıyım. Bu okulda okumak büyük bir şans. Ablam da burada okuyor. O bana öncü oldu. Layık olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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#Demirören Medya Lisesi#Atila Ertoğan#Tören

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