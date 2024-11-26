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Demirören Medya Lisesi’nde 24 Kasım kutlaması... En güzel şarkılar öğretmenler için

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#Demirören Medya Ve Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Öğretmen#Demirören Medya Grubu
Demirören Medya Lisesi’nde 24 Kasım kutlaması... En güzel şarkılar öğretmenler için
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 07:00

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir tören düzenlendi.

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Lisenin öğretmen ve öğrencilerinden oluşan koro, en güzel şarkıları bu anlamlı gün için söyledi. Koro; ‘Resimdeki Gözyaşları, Deniz Üstü Köpürür, Kesik Çayır ve Fesupanallah’ gibi eserleri seslendirerek unutulmaz anlar yaşattı. Törene Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu, Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı, Demirören Medya Müzik Kanalları ve Radyolar Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Onur Tan, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, Demirören Medya Grubu yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

ŞEHİT ÖĞRETMENLER ANILDI

Törende 2017 yılında Batman’da şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile yine aynı yıl Tunceli’de şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz da anıldı. Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu yaptığı konuşmada, “Şehit öğretmenlerimize, gazi, emekli olan ve kendi öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun” dedi.

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#Demirören Medya Ve Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Öğretmen#Demirören Medya Grubu

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