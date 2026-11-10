Demirören Medya Lisesi öğrencileri COP31'de projelerini tanıttı

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Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Startup Zone'da projelerini sergileyen Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, iklim krizi ve çevre sorunlarına yönelik geliştirdikleri 5 projeyle dikkati çekti. Öğrencilerin hazırladığı projeler; enerji verimliliği, aşırı sıcaklıklarla mücadele, halk sağlığı ve denizlerin korunması konularına odaklanıyor.

THERMALIS İLE VR DESTEKLİ AKILLI İKLİM

Öğrencilerin hazırladığı projelerden olan İstanbul'un mahalle bazlı sıcaklık haritasını çıkararak iklim bütçesini verimli bir şekilde planlayan 'THERMALIS', gerçek uydu ve nüfus verileriyle acil müdahale bölgelerini nokta atışı belirliyor. Akıllı bütçe dağılımı, öncesi ve sonrası görsel simülasyonları ve bina ölçeğinde güneş, gölge analizleri yapan bu yeni nesil karar destek sistemi, verileri Sanal Gerçeklik (VR) deneyimiyle karar vericilere sunarak şehri geleceğe hazırlıyor.

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BOŞ SINIFLARDA ENERJİ KAYBINA SON

Öğrencilerin geliştirdiği 'Enerji İzi' projesi, okul ve benzeri kapalı alanlarda kullanılmayan elektrikli cihazların neden olduğu enerji kayıplarını önlemeyi hedefliyor. İnsan hareketini algılayan, gün ışığını ve ortam koşullarını ölçen düşük maliyetli sistem; boş kalan sınıf, laboratuvar, kütüphane ve toplantı odalarındaki akıllı tahta, bilgisayar, aydınlatma ve havalandırma sistemlerini otomatik olarak kapatıyor. Ortama yeniden biri girdiğinde ise sistemleri aktif hale getiriyor.

ASTIM VE KOAH HASTALARINA YAZ DESTEĞİ

'NefesDostu' projesi ise, küresel ısınmayla birlikte artan sıcaklık ve nemin astım ve KOAH hastaları üzerindeki etkilerine odaklanıyor. Özellikle yaz aylarında çevresel koşullar nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan hastaların acil servislere başvurularını azaltmayı hedefleyen mobil uygulama, riskli hava koşullarına karşı kullanıcılara rehberlik ediyor.

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İSTANBUL'UN SICAK NOKTALARINI HARİTALANDIRIYOR

'Serin Noktalar Ağı' projesi, özellikle büyük şehirlerde giderek belirginleşen kentsel ısı adası sorununa çözüm üretmeyi amaçlıyor. İstanbul'un farklı ilçelerindeki sıcaklık ve ısı kırılganlığını analiz eden yapay zeka destekli platform; uydu, nüfus ve çevresel verilerden yararlanarak riskli bölgeleri belirliyor. Sıcaklık artışının nedenlerini ortaya koyan sistem, yerel yönetimlere yeşil altyapı önerileri, uygulanabilecek çalışmaların maliyetleri ve tahmini süreleri hakkında bilgi sunuyor.

VATOZDAN İLHAM ALAN ROBOTLA DENİZ TEMİZLİĞİ

'OtonomVatoz Smartray' projesi ise deniz kirliliğiyle mücadele için geliştirildi. Vatoz balığının hareketlerinden ve vücut yapısından ilham alınarak tasarlanan su altı robotu, gelişmiş sensörleri sayesinde su altındaki atıkları algılayarak özel haznesinde topluyor. İstanbul Boğazı, Haliç ve Marmara Denizi başta olmak üzere farklı su alanlarında kullanılabilecek şekilde tasarlanan robotun, deniz canlılarına zarar vermeden otonom olarak çalışması hedefleniyor.

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'BÖYLE BÜYÜK BİR ORGANİZASYONDA OLMAK GURUR VERİCİ'

Projelerin tanıtımını yapan 11'inci sınıf öğrencisi Ener İbrahim Öncü, okul olarak projeleriyle organizasyona katıldıklarını belirterek, COP31 gibi uluslararası bir organizasyonda yer almaktan gurur duyduğunu söyledi. Öncü, “Müdürümüz bizi yanına çağırıp 'Siz şu anda çok büyük bir şey yapıyorsunuz ve bunu fark ederek ilerliyorsunuz' dediğinde gerçekten çok gururlanmıştım. Böyle büyük bir organizasyona geleceğimi biliyordum ama bu kadar yüksek bir noktada olacağımı tahmin etmemiştim. Hem çok heyecanlıyım hem de kendimle gurur duyuyorum. İnşallah bu alanlarda varlığım ve etkinliğim devam eder" dedi.

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'ÖĞRENCİLERİ TEMSİL ETMEK GURUR VERİCİ'

Serin Noktalar Ağı projesinde görev alan 15 yaşındaki hazırlık sınıfı öğrencisi Yasmin Elif Koçdemir ise 4 kişilik 'Maarif Kaplanları' ekibiyle İstanbul'daki kentsel ısı adası sorununu ele aldıklarını söyledi. COP31 kapsamında Startup Zone'da yer almaktan heyecan duyduğunu dile getiren Koçdemir, “Burası gerçekten çok önemli bir zirve. Startup Zone'da öğrenci olarak tek stantta yer alıyoruz. Diğer katılımcılar iş insanları ve holding sahipleri. Onların arasında gençliği ve öğrencileri temsil etmek bizim için çok gurur verici. Standımıza yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi var. VR uygulamamız ve interaktif sistemimiz ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Herkesin ilgisi aynı çünkü sıcaklık sorunu tüm dünyanın karşı karşıya olduğu bir problem" diye konuştu.

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