Demirören Medya Lisesi için imzalar atıldı: Geleceğin gazetecileri bu okuldan yetişecek

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Türk ve dünya medyasının geleceğine katkı sağlayacak yeni nesil gazetecilerin yetiştirilmesi için hayata geçirilen projenin imza töreni, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, CNN Türk Genel Yayın Yönetmeni Murat Yancı ve diğer yöneticilerin katılımıyla Pera Palace Oteli’nde gerçekleştirildi.

SEKTÖRÜN ÖNEMLİ İSİMLERİ DERS VERECEK

2022 yılında eğitim ve öğretime başlaması planlanan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 4 yıllık lise eğitiminden önce 1 yıl da yabancı dil hazırlık sınıfı olacak. Okulda gazetecilik, radyo-televizyon, internet yayıncılığı üzerine eğitim verilecek. Lise, haberciliğin temellerinden teknolojinin verimli kullanılmasına kadar hem mesleğin hem de günümüzün gerektirdiği zengin bir müfredatla çağı yakalayan, dünya çapında genç medya mensupları yetiştirecek. Yönetiminde Milli Eğitim Bakanlığı’yla birlikte Demirören Medya yöneticilerinin de bulunacağı Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitim vereceği yerle de ayrıcalıklı olacak. Sınıflar, Türkiye’nin en büyük gazetelerinin, televizyonlarının, radyolarının, internet sitelerinin içinde yer aldığı Demirören Medya Center’da kurulacak. Öğrenciler akademik eğitimleri boyunca sektörün deneyimli isimleriyle derslere girecek, yine ‘işin ustalarıyla’ birlikte staj da yaparak mesleklerini ‘yerinde’ öğrenecek.

GENÇLERE İSTİHDAM OLANAĞI SAĞLAYACAK

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Devlet lisesi olarak eğitim verecek olan okula öğrenciler LGS ile girecek. Aynı zamanda pansiyon sistemiyle de öğrenci alacak. Başarılı öğrencilere burs ve okul sonrası istihdam olanağı sağlanacak.

BAKAN ÖZER: ‘BU İŞBİRLİĞİ TÜRKİYE’DE BİR İLK’

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Biz, okulların ne kadar önemli olduğunu COVID-19 salgını sürecinde öğrendik. Gençlerimizin, çocuklarımızın psikolojik, sosyal, duygusal gelişimleri, ortak hareket edebilme kabiliyetleri, kültür, sanat ve sporla ilgili, bireysel gelişimleriyle ilgili çok sayıda katkıyı sunan ortamlardı okullar. Biz bu nedenle okulların açık olmasını bir milli güvenlik meselesi olarak ifade ettik. Döner sermaye kapsamındaki 3 bin 574 mesleki ve teknik Anadolu lisesindeki üretim ve hizmet sunma kapasitesinden elde edilen gelir 2018 yılında 217 milyon lirayken, 2020 yılında 503 milyon liraya çıktı. 2021 yılındaki hedefimiz 1 milyar TL. Amacımız öğrencilerin el becerilerini güçlendirirken, eğitimlerine devam ederken, daha mezun olmadan asgari ücret kadar ücret alabilmelerini sağlamaktır. Demirören Medya Grubu ile yapılan işbirliğimiz kapsamında açılacak olan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler sektöre hazırlanacak. İki yabancı dil bilen, küreselleşen dünyada sosyal, siyasal ve ekonomik dinamikleri anlayan, yorumlayabilen, konvansiyonel medyanın yanı sıra dijital gazetecilik ve iletişim alanında çalışacak yeterlilikte insan kaynağını yetiştireceğiz. Bu anlamda bu işbirliği, alanında Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor.”

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YILDIRIM DEMİRÖREN: ‘HEDEFİMİZ PIRIL PIRIL GENÇLER YETİŞTİRMEK’

Demirören Medya Yatırımları Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören imza törenindeki konuşmasında şunları kaydetti: “Türkiye’nin en büyük medya organizasyonu olarak görevimizi hakkıyla devam ettirmek için mesleğe donanımlı gençler yetiştirmenin de sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Babam Erdoğan Demirören ve ondan öğrendiklerimizle tüm Demirören ailesi olarak gençlere yatırım yapmanın önemine daima inandık. Bu inançla ilk adımımızı 1980 yılında Ata Koleji’ni bünyemize katarak yaptık. İlkeli eğitim anlayışımızla 41 yılda yaklaşık 3 bin mezun vermiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün heyecanlı ve mutluyuz. Günümüzde medya sektörünün hem yeni teknolojiler hem de toplumun farklılaşan haber alma yöntemleriyle ihtiyaçları değişmiş ve gelişmiştir. Mesleğin ilkeleri ve özü aynı kalsa da mecraları ve araçları çeşitlenmiştir. Bu mesleğin hak ettiği şekilde yapılması için çağı yakalayan, yabancı dil bilen, yeni medyayı takip eden dünya çapında gazetecilik yapabilecek gençlerin yetiştirilmesi konusunda hemfikiriz. İşte bizim de hedefimiz medyanın dinamiklerini erken yaşlarda gözleme şansı yakalamalarını sağlayarak vizyoner, pırıl pırıl gençler yetiştirmektir.”

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VALİ’DEN DEMİRÖREN AİLESİNE TEŞEKKÜR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Demirören ailesinin bütün fertlerine teşekkür ederek, “Medeniyetimizin hülasası olan İstanbul olmak üzere, eğitim, kültür, sanat, sosyal her alanda iyilik hizmeti olarak attıkları imzalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

BAKAN ÖZER’E PLAKET

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Demirören Medya Yatırımları Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay konuşmaların ardından protokolü imzaladı. İmza töreninin ardından Yıldırım Demirören, Bakan Mahmut Özer’e teşekkür plaketini takdim etti.