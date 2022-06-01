Demirören Medya Lisesi açıldı... Milli Eğitim Bakanı Özer: Yıllardır yapmak istediğimiz lise bu

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Türkiye’nin ilk ve tek medya lisesi Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dün törenle açıldı. İstanbul’da Demirören Medya Center’da Milli Eğitim Bakanlığı ile Demirören Medya A.Ş. arasında imzalanan protokolle Demirören Medya Dijital Mesleki Eğitim Merkezi’nin kurulumu için de ilk adım atıldı.

KATSAYI AĞIR BEDELLER ÖDETTİ

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özetle şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığı ile Demirören Medya arasındaki işbirliği neticesinde Türkiye’de ilk ve tek olan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılış töreninde aslında iki tane ilk yaşıyoruz. İlki yapmış olduğumuz işbirliği neticesinde Türkiye’nin ilk ve tek medya lisesini açtığımız gibi mesleki eğitim merkezi alanında da medya sektörünün içindeki ilk eğitim merkezini açıyoruz. Dolayısıyla bugünün mesleki eğitim alanında kırılma noktası öneminde tarihi bir gün olduğuna inanıyorum. Yıllardır bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitim alanında yapmak istediğimiz şey burada somut bir şekilde kendini gösteriyor. Yetişmiş insan kaynağının, bu insan kaynağına ihtiyaç duyan şirketin içinde yetişeceği bir okulun açılışını yapıyoruz. 1999’daki katsayı uygulamasından sonra mesleki eğitim inanılmaz maliyetler ödedi. İşgücü piyasasının ‘Aradığım elemanı bulamıyorum’ sözü bu semalarda yankılandı.





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Biz de katsayı uygulamasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreci toparlamak için büyük gayret gösterdik. En son atmış olduğumuz önemli adımla işverenlerin, işgücü piyasasına yön verenlerin aktif olarak katılımını sağlamaya çalışıyoruz. Öncü kurumlarla işbirlikleri yapıyoruz. Biz Bakanlık olarak özel sektörle birlikte tüm süreçleri birlikte planlamak, programlamak durumundayız. Bu atmış olduğumuz adımlarla, sektörün tüm temsilcileriyle artık müfredatı birlikte güncelliyor, öğrencilerin işletmelerdeki beceri eğitimini birlikte planlıyoruz. Mesleki eğitimin kalitesi için çok kritik olan mesleki alan ve atölye öğretmenlerinin işgücü piyasası, işbaşı eğitimi veren mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlıyoruz. İşte bunun en somut vücut bulduğu lise, açılışını yaptığımız bu lisedir.





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Ben inanıyorum ki Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin geldiği bir okula dönüşecek.”





“Mesleki okullarımızın içinde 54 tane Ar-Ge merkezi kuruldu. Burada da bugün 55’inci Ar-Ge merkezi kuruluyor. Bunun müjdesini de buradan vermek istiyoruz. Artık mesleki eğitimin başarı hikâyeleri konuşulmaya başlandı. Türkiye’deki mesleki eğitim merkezleri haftada 1 gün okula, 4 gün işe gidilip eğitim alınan bir eğitim modeli. Dolayısıyla istihdam edilebilirliğin en yüksek olduğu mesleki eğitim türü.”

ÖĞRENCİLERİMİZİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ







Açılışa ev sahipliği yapan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün Türkiye’de medya sektörü için büyük anlam taşıyan bir gün. Bildiğiniz gibi medya bir ülkenin en önemli güçlerinden biridir. Bugün sektörün kalbinde ve tüm imkânlarıyla birlikte kapılarını açan okulumuz, doğru, ilkeli, dürüst basının geleceğini oluşturacaktır. Okulumuzu son derece kısa bir sürede büyük bir titizlikle, emekle eğitime hazır hale getirdik. Eylül 2022’de öğrencilerimizle birlikte eğitime başlayacağımızın müjdesini büyük bir gururla veriyoruz. Okulumuzda öğrenim görme şansı yakalayacak olan başarılı öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Atılan önemli adımlardan biri de Demirören Medya Dijital Mesleki Eğitim Merkezi’nin protokolünün imzalanması. Sertifika programını tamamlayanlar arasında işe alım kriterlerini tamamlayanları Demirören Medya bünyesine katacağız. Müfredatımız medyanın duayen isimleri tarafından bakanlık işbirliğiyle oluşturuldu. Medya alanında yeni meslek sahibi olmak isteyen, farklı alanlarda kendisini geliştirmek ve kariyer çizmek isteyenler için Demirören Medya Mesleki Eğitim Merkezi önemli bir fırsat olacak. Çağımızın en büyük sorunlarından biri bilgi kirliliği. Bizler doğru haberin kaynağını oluşturacak dürüst ve etik profesyoneller yetiştirerek sektörü iyileştireceğimize inanıyoruz.”





Bakan Özer, Türkiye’nin ilk ve tek medya lisesinin açılışında fotoğraf makinesini alarak bu kez objektifin arkasına geçti.

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BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BURS VE İSTİHDAM OLANAKLARI

“Öğrencilerimiz dünya standartlarında eğitim verecek lisemizden mezun olduğunda, kurumumuzda çalışan donanımlı ve yetkin medya profesyonelleri olacaklar. İlkeli ve dürüst haberciliği, kurumumuzda çalışan duayen isimlerden öğrenecekler. İleri seviye İngilizce eğitimi sayesinde yabancı medyayı okuma becerisini edinecekler. Henüz lise çağındayken deneyim kazanacaklar. Başarılı öğrencilerimize burs, staj ve istihdam olanakları sağlayacağız.”

ÖĞRENCİLERLE DEV SATRANÇ

Okulu gezen Bakan Özer sınıfların ardından öğrencilerin gelişmiş teknolojiye sahip kameralarla uygulama yaparak ve çalışarak öğrenecekleri, ‘uygulama atölyesi’ni inceledi.





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Daha sonra öğrencilerin ders arasında rahatlaması ve kaliteli vakit geçirmesi için hazırlanan ve içinde masa tenisi, satranç, bilardo, langırt gibi oyunların yanı sıra dinlenme alanları da bulanan ‘sosyal alan’da, Hayriye Kayraklı Ortaokulu öğrencileriyle masa tenisi ve satranç oynayan Bakan Özer, org çalan bir öğrencinin mini konserini de dinledi.

ÇOK DEĞERLİ BİR EKOSİSTEM







Törende konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, okula ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini söyledi: “Göreve yeni gelmiş ve 39 yaşında bir belediye başkanı olarak şunları söyleyebilirim; çok kıymetli bir gün. Bu okul, öğrencilerin teorik eğitimin yanında pratik eğitim de almasını sağlayacak bir ekosistem olacak. Bizler de bu belediyenin başkanı olarak çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.”

TÜRKİYE’NİN İLK MEDYA LİSESİNDE ÖĞRENCİLER MESLEĞİ YERİNDE VE DUAYENLERDEN ÖĞRENECEKLER

5 Haziran’daki LGS’nin ardından tercih döneminde ilk öğrencilerini kabul edecek olan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Türkiye’nin en büyük medya grubu Demirören Medya’nın içinde eğitim verecek. İşte Türkiye’nin ilk medya lisesi...





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Öğrencilerini üst başarı diliminden kabul edecek olan Demirören Medya MTAL’de 15 kişilik sınıflarda, 1 yılı İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıllık eğitim verilecek. Hazırlık sınıfında öğrenciler yabancı dil derslerini anadili İngilizce olan öğretmenlerden alacak.

DİJİTAL MEDYA

Gazetecilik bölümünde; haber toplama, yazma ve editörlük, haber fotoğrafçılığı, redaksiyon, medya tarihi, mizanpaj, gazetecilik etiği gibi derslerle birlikte web ara yüzü tasarımı, sosyal medya içerik üretimi, dijital medya editörlüğü, video ve ses kurgu ile seslendirme dersleri de verilecek.

İLK YIL 30 ÖĞRENCİ

İlk yıl 30 öğrenci kabul edecek okulda, dünya standardında eğitim vermek için çeşitli uluslararası denklik programlarıyla işbirliği yapılıyor. Avrupa Birliği akreditasyon programlarıyla yurtdışında sosyal ve mesleki yönleri geliştirici faaliyetler gerçekleştirilecek.

ÖNCÜ İSİMLERDEN...

Radyo, televizyon alanındaysa haber toplama ve hazırlamayla birlikte televizyon programcılığı, dijital medyada görsel medya üretimi, kameramanlık, animasyon, nesne canlandırma, kısa film, görsel efekt teknikleri, senaryo, sinema tarihi, kamera ses ve ışık uygulamaları, diksiyon, muhabirlik dersleri yine sektörün önde gelen isimleri tarafından verilecek.

YURT VE YEMEK İMKÂNI

İstanbul dışından okulu tercih edecek öğrencilere yurt imkânı sunulurken, yemek ve ulaşım hizmetleri de Demirören Medya tarafından karşılanacak.

'BURADA ÖĞRENCİ OLMAK İSTERDİM'







Konuşmaların ve imza töreninin ardından kurdele kesilerek Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulun 15 öğrenci kapasiteli sınıflarını gezdi. Bakan Özer ve eşi Nebahat Özer, Demirören Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören ile Demirören Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay sıralara oturan ilk isimler oldu. Böyle bir okulda öğrenci olmanın şans olduğunu, “Bu okulda öğrenci olmak isterdim” sözleriyle dile getiren Bakan Özer, “Demirören Ailesi’ne ve bu süreçte çok emeği olan Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı’ya da teşekkür ediyorum” dedi.

KİMLER KATILDI

Demirören MTAL’nin açılış töreninde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ile Bakan Özer’in eşi Nebahat Özer ve Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören yer aldı. Törene ayrıca Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in yanı sıra bakanlık bürokratları ile medya yöneticileri katıldı.

