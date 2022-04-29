Demirören Medya Grubu'ndan asılsız iddiaya dava

Haberin Devamı

Demirören Medya Grubu'nun “10. Dijital Dünyanın Enleri" isminde bir ödül töreni düzenlemesi ve "İngiltere'nin En İyi Hukukçusu" adı altında herhangi bir ödül vermesi söz konusu değildir.

Avukat Sibel Özçelik, Demirören Medya Grubu'nu düzenlemediği bir ödül töreni ile hedef almış ve Demirören Medya'nın ismini haksız ve maksadını aşacak şekilde kullanarak gerçek dışı beyanlarda bulunmuştur.

Demirören Medya Grubu'nun bahsi geçen ödül töreni ile hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen, grubun adını kullanarak yapmış olduğu asılsız ve yalan açıklamalar ile kamuoyunda bir şekilde ön plana çıkma peşinde olduğu aşikardır. Bahsi geçen asılsız açıklamalarda Sibel Özçelik, etik değerler üzerine hassasiyet belirtirken Demirören Medya Grubu'nun adını yalan beyanla kullanmaktan hiç çekinmemiştir.

Haberin Devamı

Asılsız iddiaları nedeniyle Avukat Sibel Özçelik hakkında 100 bin TL'lik (YÜZBİNTÜRKLİRASI) manevi tazminat davası açılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur