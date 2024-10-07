Demirören Medya gençleri stüdyoya soktu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde bu yıl 7’nci kez gerçekleştirilen ve 5 gün boyunca süren TEKNOFEST’te Demirören Medya Grubu’nun standı yoğun ilgi gördü. Adana Şakirpaşa Havalimanı’ndaki TEKNOFEST Akdeniz’de açılan Demirören Medya standının ortasına kurulan podcast deneyimleme merkezi dikkat çekti. Aynı zamanda Radyo D’nin Adana stüdyosuna da dönüştürülen podcast odası, geleceğin iletişimcilerine medya teknolojilerini deneyimleme imkanı sunuldu. Podcast deneyimi yaşayan gençlere, bu deneyimi unutulmaz hale getirmek için hazırlanan stüdyo kayıtları USB olarak takdim edildi.

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Standın ilgi çeken bölümlerinden biri ise standı ziyaret eden gençlerin CV’lerini online olarak oluşturulduğu kariyer merkezi oldu. CV’sini yükleyen gençler, 1 yıllık D-Smart GO üyeliğine hak kazandı.

Festival boyunca 7/24 esasına göre D-Smart 68. kanaldan ve D-Smart GO üzerinden “TEKNOFEST TV” yayınları gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARA YAZILI BASIN

- Yeni nesil yayıncılık ve geleceğin medya teknolojilerinin yanı sıra günlük gazetelere de yer verilen stantta, Demirören Medya Grubu’na bağlı Hürriyet, Milliyet, Posta ve Fanatik gazeteleri ziyaretçilere ücretsiz dağıtıldı.

SANAL STÜDYO DENEYİMİ

- Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de yer aldığı stantta “green box” adı verilen sanal stüdyo gençlerin ilgi odağı haline geldi. Meslek lisesi öğrencilerinin tasarladığı ‘Demircan’ isimli robotun TEKNOFEST odağında hazırladığı sorular katılımcılara heyecanlı anlar yaşattı. Soruları doğru bilen gençlerin hatıra fotoğrafı, ‘TEKNOFEST Adana Hatırası’ olarak hediye edildi.

SELÇUK BAYRAKTAR DA ZİYARET ETTİ

Demirören Medya standını TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da ziyaret etti.

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‘TEKNOFEST BAĞIMSIZ TÜRKİYE’NİN MEYDANI’

Adana’da beş gün süren TEKNOFEST, dün gerçekleştirilen etkinliklerle son bulurken ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı. Ziyaretçiler, alandaki son model uçak, helikopter ve birçok aracı inceleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Festivalde akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, her yaştan katılımcı için etkinlik yer aldı. Ziyaretçiler, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, ATAK helikopteri ve paramotorların gösterilerini takip etti. Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK gösterileri de büyük ilgi gördü.

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SELÇUK BAYRAKTAR: HAYALLERİNİZLE GELİN

Kapanış ve ödül töreninde konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Daha merhametli, daha adil, daha hür bir dünyayı sizler, güneş yüzlü Türk gençleri inşa edecek. Genç kardeşlerime, sizlere çağrımı bir kez daha tekrarlıyorum. Hayallerinizle, heyecanınızla gelin. Aklınızla, fikrinizle gelin. Özgürce gelin. Eleştiri ve itirazlarınızla gelin. Yüreğinizin sıcaklığıyla, sevgiyle gelin. Memleket aşkınızla gelin. Bu gençlik hareketine bir omuz verin. Gelin el ele tutuşalım. Gelin, dünyayı değiştirelim. Gelecek sizsiniz, siz geleceksiniz” dedi.

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KACIR: BU MİLLETİN BİLEĞİ BÜKÜLMEZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır ise “Tam bağımsız Türkiye’nin meydanı TEKNOFEST’te, bir kez daha bütün dünya gördü ki Türk milletinin iradesi sarsılmaz. Allah’ın izniyle bu milletin bileği bükülmez. Müreffeh yarınlarımıza giden yolda bir an bile durmayacak, duraksamayacağız. Milli Teknoloji Hamlesi’ne seferberlik ruhuyla sahip çıkacağız” diye konuştu. Kacır, TEKNOFEST’e katılan gençleri de kutladı.