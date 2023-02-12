Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Demirören Medya da bölgede

Güncelleme Tarihi:

#Demirören Medya#Kahramanmaraş#Deprem
Demirören Medya da bölgede
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 07:00

Demirören Medya çalışanlarının depremzedeler için topladığı malzemelerin bulunduğu yardım TIR'ı dün yola çıktı.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ildeki milyonlarca kişiyi etkileyen depremlerin etkileri sürüyor. Depremzedeler için Türkiye tek yürek oldu. Deprem bölgesine birçok ilden yardım gönderiliyor. Demirören Medya çalışanları da yardım kampanyasına destek oldu.

Demirören Medya da bölgede

Bağcılar'daki Demirören Medya'da toplanan yardım malzemeleri kolilendi. Afetzedelerin ihtiyaç duyduğu portatif yatak, battaniye, polar, yastık gibi ürünlerin yanı sıra erkek, kadın ve çocuk giyim malzemeleri ile gıda ürünleri dün TIR'a yüklendi. Yola çıkan yardım TIR'ı, Hürriyet Gazetesi DPC Adana Tesisleri'ne teslim edildikten sonra daha küçük araçlarla depremzedelere dağıtılacak.  

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Demirören Medya#Kahramanmaraş#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan afette yedinci gün: Deprem felaketinde can kaybı 24 bin 617... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan afette yedinci gün: Deprem felaketinde can kaybı 24 bin 617... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Yeni binalar neden dayanıklı değil Deprem kültürümüz neden oluşmadı ‘Bir şey olmaz ağabeycilik en büyük sorunlardan biri’

Yeni binalar neden dayanıklı değil? Deprem kültürümüz neden oluşmadı? ‘Bir şey olmaz ağabeycilik en büyük sorunlardan biri’

#Kahramanmaraş Depremi
Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: Bundan daha büyük bir acı var mı

Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: 'Bundan daha büyük bir acı var mı?'

#Kahramanmaraş Depremi