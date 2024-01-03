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Demirören Holding'ten kamuoyuna açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Demirören#İstanbul#Demirören Holding
Demirören Holdingten kamuoyuna açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 13:44

Demirören Holding, Tayfun Demirören’e ait Mikare Real Estate şirketi ile ilgili kamuoyu açıklaması yaptı. Açıklamada, “Tayfun Demirören’e ait Mikare Real Estate, Yönetim Kurulu Üyemiz Tayfun Demirören'in şahsına ait kendi aile şirketi olup, bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan kendisi sorumludur. Demirören Yatırım Holding’in Almanya’da herhangi bir gayrimenkul şirketi ve kredi borcu bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

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Demirören Holding'den gelen açıklama şöyle:

Tayfun Demirören’e ait Mikare Real Estate, Yönetim Kurulu Üyemiz Tayfun Demirören'in şahsına ait kendi aile şirketi olup, bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan kendisi sorumludur. Demirören Yatırım Holding’in Almanya’da herhangi bir gayrimenkul şirketi ve kredi borcu bulunmamaktadır.

Holdingimiz ve grup şirketlerimiz tüm faaliyetlerine sağlıklı bir mali yapı ve yeni yatırımlar çerçevesinde devam etmektedir.

Son dönemde tarafımıza yönelik, dozu artan ve itibarımızı hedef alan haberlerin maksatlı ve kasıtlı olduğu aşikardır, yerli ve milli duruşumuz tüm saldırılara rağmen devam edecektir. Dezenformasyon içeren her bilgi ile hukuki olarak mücadele edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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#Demirören#İstanbul#Demirören Holding

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