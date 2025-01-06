Demirören Holding’den yalan iddiaya tokat gibi cevap

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Demirören Holding’den yapılan açıklama şu şekilde:

İştirakimiz olan Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları A.Ş. (“Sisal Şans”), lisans sahibi Türkiye Varlık Fonu tarafından 320 Sayılı Millî Piyango Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, T.C. Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olarak, Türkiye Varlık Fonu’nun onay verdiği şans oyunlarını düzenlemek üzere yetkilendirilmiştir ve komisyon modeliyle çalışan bir yüklenici olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda oynatılan şans oyunlarının hasılatı bayilerin banka hesaplarından doğrudan Türkiye Varlık Fonu’nun banka hesaplarına düzenli olarak aktarılmakta ve toplanan hasılat üzerinde Sisal Şans’ın herhangi bir tasarruf hakkı bulunmamaktadır.

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Lisans sahibi Türkiye Varlık Fonu’nun şans oyunları düzenleme konusunda yetkilendirdiği iştirakimiz Sisal Şans, sözleşme çerçevesindeki iş ve hizmetleri, 1 Ağustos 2020 tarihinden bu yana başarıyla yürütmektedir. Türkiye Varlık Fonu ile iştirakimiz Şisal Şans’ın hayata geçirdiği teknolojik yenilikler, dünya standartlarında oyun yönetimi ve operasyonel süreçlerde verimliliğin artırılması gibi gelişmeler sayesinde, kamuya aktarılan gelirlerde sözleşme’ye göre taahhüt edilen rakamların da çok üzerinde artış kaydedildiğini Demirören Holding olarak gururla belirtmek isteriz.

Haberde iddia edilen şekilde Milli Piyango Oyunları’nın operasyonlarında herhangi bir zarar söz konusu değildir. Ayrıca, Demirören Holding ve iştirakleri, tüm yükümlülüklerini yasanın belirlediği çerçevede eksiksiz yerine getirmektedir.

Asılsız ve gerçekleri çarpıtma maksatlı yapılan bu tarz haberler, toplumda yanıltıcı algılar yaratmakta ve güvenilir bilgi akışını zedelemektedir.

Dezenformasyon içeren her türlü haber ile hukuki yollara başvurarak kararlı bir şekilde mücadele edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.