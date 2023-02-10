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Demirören Holding'den deprem bölgesine destek

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#Demirören Holding#AFAD#Deprem
Demirören Holdingden deprem bölgesine destek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 13:45

Türkiye'yi derinden sarsan deprem nedeniyle yardım ve destekler aralıksız devam ediyor. Demirören Holding de bölge için 50 milyon TL değerinde yardımda bulundu. Holding çalışanları da ayrıca malzeme bağış kampanyası başlattı.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki 10 ili ve milyonlarca kişiyi etkileyen depremin etkileri sürüyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Demirören Holding ve çalışanları da yardım kampanyasına katıldı.

Demirören Holding'den yapılan açıklama şöyle;

Demirören Holding ve tüm grup şirketleri olarak, ülkemizi etkileyen deprem felaketinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. İlk günden bu yana öncelikli ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak amacıyla, çalışmalarımızı yetkili kurumlarla işbirliği içinde sürdürüyoruz.

Afet bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için AFAD ile koordineli olarak, acil ihtiyaç malzemelerinin teslim edilmesinin yanısıra, 150 adet tam donanımlı yaşam konteyneri temin ediyoruz.

Tüm desteklerimizle bugüne kadar 50 milyon TL değerinde yardım tutarına erişmiş bulunuyoruz. Bu desteğimizin yanısıra tüm çalışanlarımızın katılımıyla malzeme bağış kampanyası da başlattık.

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7'den 70'e herkesin destek olmak ve katkı sağlamak için bir araya geldiği bu zor günlerde, yaraları sarmak için elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya devam edeceğiz.”

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#Demirören Holding#AFAD#Deprem

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