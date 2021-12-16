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Demirören Holding'den Bakü'ye dev yatırım: İlaç fabrikası 500 kişiye istihdam sağlayacak

#Demirören Holding#Azerbaycan#İlaç Fabrikası

Demirören Holding Azerbaycan'daki yatırımlarına yenisini ekledi. Demirören Holding, Azerbaycan’da ilaç fabrikası kuracak. Yapılan stratejik yatırım yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak.

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Demirören Holding, Azerlotereya’dan sonra Azerbaycan'a yeni bir yatırım yaptı. Demirören Holding, kardeş ülkeye ilaç fabrikası kuracak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bugün düzenlenen törenle ön anlaşma imzaları atıldı. Törene Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı katıldı.

"500 KİŞİLİK BİR İSTİHDAM OLUŞTURMASINI BEKLİYORUZ"

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "İki aşamalı bir yatırım bu ilaç sektörü. İlkini üç yılda bitireceğiz Allah kısmet ederse. Sonra ikinci etabına başlayacağız. 500 kişilik bir istihdam oluşturmasını bekliyoruz. İlaç sektörünün önde gelen isimlerinden olan Abdi İbrahim firmasından AR-GE desteği alarak bu işi götüreceğiz" dedi.

Demirören Holdingden Baküye dev yatırım: İlaç fabrikası 500 kişiye istihdam sağlayacak

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"YERLİ ÜRETİME ÖNEMLİ BİR KAPI AÇACAK"

Mikail Cabbarov ise konuşmasında Demirören Holding'e teşekkür etti, Türk iş insanlarına seslendi. Cabbarov, "Bu, Demirören Holding ile Azerbaycan arasındaki ilk yatırım değil. Sağlık alanında ilaç piyasasına yerli üretime önemli bir kapı açacak" diye konuştu.  

Büyükelçi Cahit Bağcı da yatırımın önemine dikkat çekerek, Türkiye ve Azerbaycan'ın her alanda işbirliği yaptığını vurguladı. Bağcı, "Bugün Türkiye ilişkileri müteahhit ile anılırken, şimdi sağlık, turizm, sanayi ve bugün ilaç sektöründe yatırım yapılıyor. Azerbaycan'a yapılan yatırım, sadece Azerbaycan'a yapılmıyor. Bağımsız Devletler Topluluğu'na açılma imkanı veriyor" ifadelerini kullandı.

Nihai sözleşmenin 3 ay içerisinde imzalanması beklenirken, fabrikanın temeli de önümüzdeki aylarda atılacak.

 

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