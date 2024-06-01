Demirören Holding'den Azerbaycan’da dev yatırım

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Azerbaycan’da devlet ve özel sektör bir yatırımı daha hayata geçirdi. Bu kez hidroelektrik santral için kürekleri ellerine aldılar, temel betonunu hep birlikte attılar.

Yıllarca işgal altında olan Karabağ toprakları, 2020 yılında Azerbaycan askerinin destansı mücadelesiyle işgalden kurtarıldı ve sonra yeniden yaşam için göç başladı. İşte bu kapsamda geçtiğimiz yıl sonunda Demirören Holding ile Türk şirketi ARGES Enerji ve Azerbaycan Devlet Yatırım Şirketi arasında işgalden kurtarılan topraklarda hidroelektrik santral kurma kararı çerçevesinde sözleşme imzalandı.

Türkiye’nin en büyük holdinglerinden Demirören Holding’in başını çektiği projede ilk etapta Laçın ve Kelbecer’de 5 tane yeşile duyarlı hidroelektrik santralinin temel atma töreni düzenlendi.

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Törene Azerbaycan Laçın Rayonu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mesim Memmedov, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Anar Axundov, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Türk Şirketi ARGES Enerji Şirketi Sahibi Mehmet Özata yer aldı.

Türkiye’nin en büyük Holdinglerinden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve ARGES Enerji Team Başkanı Mehmet Fehmi Özata ise projeyi birlikte yürütecekler.

Maliyeti 25 milyon manat yani 475 milyon TL olan projenin, toplam kapasitesi ise 13.8 newton watt. 5 istasyonun 2025 yılında kullanıma açılması planlanıyor. İstasyonların ömrü ise yaklaşık 30 yıl olacak. Projenin hayata geçmesiyle çeşitli istihdam kollarında yeni iş sahaları açılması hedefleniyor.