Demirköy Kaymakamı Kılıç: Vaka sayısını sıfırladık

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte koronavirüs vaka sayısının sıfırlandığı açıklandı. Demirköy Kaymakamı Mehmet Fatih Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, alınan tedbirlerle ilçede vaka ve temaslı sayısının sıfırlandığını belirtti. Kılıç, "Kurallara uyduğunuz için siz değerli Demirköylülere ve kurallara uyulmasında emek harcayan değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.