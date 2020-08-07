MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDemirkazık'a tırmanırken rahatsızlanan doktor, helikopterle kurtarıldı
GeriGündem Demirkazık'a tırmanırken rahatsızlanan doktor, helikopterle kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali KADI/NİĞDE, (DHA)
Haber Giriş: 07.08.2020 - 11:03,Son Güncelleme:

Demirkazık'a tırmanırken rahatsızlanan doktor, helikopterle kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Demirkazık'a tırmanırken rahatsızlanan doktor, helikopterle kurtarıldı
Abone Olgoogle-news

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanırken rahatsızlanan Doktor Coşkun Köse (48), jandarma helikopteriyle kurtarıldı.

Demirkazık Dağı bölgesinde sportif amaçlı tırmanış yapan Doktor Coşkun Köse, Kızılkaya zirvesine yaklaşırken fenalaştı. Köse'nin yanındaki arkadaşları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma timleri, AFAD ekipleri ve UMKE sevk edildi. Ankara'dan da Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı 6 jandarma arama kurtarma personeli ile helikopter gönderildi.

Ekipler, yerini tespit ettikleri Köse'yi helikopterle alarak, İl Jandarma Komutanlığı'na getirdi. Burada ambulansla alınan Köse, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doktor Coşkun Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle