Demirel’in fötr şapkasıyla selam

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Törene Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Demirel’in yıllarca doktorluğunu yapan Aylin Cesur ve yakın koruması Şükrü Çukurlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski bakan ve milletvekilleri katıldı. Demirel ile ilgili karikatürlerin de sergilendiği anma toplantısının açılış konuşmasını yapan Ekrem İmamoğlu, öncesinde salonda bulunan ve beraberinde Demirel’in hemşehrisi Hasan Hüseyin Ateşoğlu’nun başında gördüğü o meşhur şapkalardan birini eline alıp, “İslamköy’ün en meşhur şapkasıyla selam vereyim” diyerek, salonu Demirel gibi, onun şapkasını sallayarak coşturdu. İmamoğlu konuşmasında Demirel’in, “Türkiye’nin yakın tarihine damga vurmuş, teknik yönü çok kuvvetli, icraatçı, müstesna bir bürokrat ve yönetici, kendine özgü üslubuyla tam bir söz ustası” olduğunu belirtti.