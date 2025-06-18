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Demirel’e 10. yıl anması

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#Süleyman Demirel#CHP#Kuran’I Kerim
Demirel’e 10. yıl anması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 07:00

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 10’uncu yılında memleketi Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy’de, Çalca Tepesi’nde bulunan anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı.

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Törene Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Isparta Valisi Abdullah Erin, CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, bağımsız milletvekili Hasan Basri Sönmez, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Hakan Bozkurt, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Demirel ailesini temsilen Nihan Atasagun ve Binhan Kesici, askeri ve mülki erkân ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuran’ı Kerim okunması ve saygı duruşuyla devam eden törende Susmaz tarafından Cumhurbaşkanlığı çelengi kabre bırakıldı, Demirel’in özgeçmişi okundu. Isparta gülüyle kaplanan mezara gelenler, çiçek bırakıp dua etti. 

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#Süleyman Demirel#CHP#Kuran’I Kerim

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