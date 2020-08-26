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MANİSA (AA)
Haber Giriş: 26.08.2020 - 09:46 | Son Güncelleme:

Demirci'de düğünlerde Kovid-19 denetimi

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Demirci'de düğünlerde Kovid-19 denetimi
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Manisa'nın Demirci ilçesinde yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün salonları denetlendi.

Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Demirci Belediyesi Zabıta ekipleri ekipleri, salonların kapasitesi ile ilgili işletme sahiplerini uyardı.

Düğüne katılanların girişte ateş ölçümlerinin yapılmasını isteyen ekipler, kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacağını duyurdu.

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