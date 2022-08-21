‘Demir Yumruk’ta tahliyeye ‘rüşvet’ incelemesi

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DEMİR çelik sektörüne yönelik başlatılan ve ‘Demir Yumruk Operasyonu’ olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hulusi Belgü, Murat Yeşilbaş ve Mehmet Akif Çetin tutuklandı. Forum AVM’lerinin sahibi Hulusi Belgü, Murat Yeşilbaş ve dolmuş parası yokken 24 yaşında milyonluk şirket sahibi olduğu belirtilen Mehmet Akif Çetin’le ilgili, dosyada çok önemli deliller olduğu öğrenildi. Ancak 12 Ağustos’ta Ankara 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi üçünü de serbest bıraktı.

İKİNCİ KEZ TUTUKLAMA

Soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dosyada Belgü, Çetin ve Yeşilbaş hakkında yeni deliller elde edildiği gerekçesiyle bir kez daha gözaltı kararı verdi ve üç şüpheli tekrar gözaltına alındı. Belgü, Yeşilbaş ve Çetin nöbetçi hâkimlikçe bir kez daha tutuklandı.

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Belgü, Yeşilbaş ve Çetin’in serbest bırakılmasında “rüşvet” iddiası gündeme geldi. Buna göre Belgü ile Çetin, cezaevinde aracılar vasıtasıyla bağlantılar kurdu ve serbest bırakılmalarına karşın 4 milyon dolar rüşvet verildi. İddialar üzerine, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) inceleme başlatıp iki müfettiş görevlendirdi.