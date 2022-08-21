Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘Demir Yumruk’ta tahliyeye ‘rüşvet’ incelemesi

Güncelleme Tarihi:

#Demir Yumruk#Tahliye#Rüşvet
‘Demir Yumruk’ta tahliyeye ‘rüşvet’ incelemesi
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 07:00

‘Demir Yumruk’ soruşturmasında tutuklanan üç kişinin ‘rüşvetle serbest kaldığı’ iddiası üzerine HSK inceleme başlattı. Üç zanlı yeniden tutuklandı.

Haberin Devamı

DEMİR çelik sektörüne yönelik başlatılan ve ‘Demir Yumruk Operasyonu’ olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hulusi Belgü, Murat Yeşilbaş ve Mehmet Akif Çetin tutuklandı. Forum AVM’lerinin sahibi Hulusi Belgü, Murat Yeşilbaş ve dolmuş parası yokken 24 yaşında milyonluk şirket sahibi olduğu belirtilen Mehmet Akif Çetin’le ilgili, dosyada çok önemli deliller olduğu öğrenildi. Ancak 12 Ağustos’ta Ankara 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi üçünü de serbest bıraktı.

‘Demir Yumruk’ta tahliyeye ‘rüşvet’ incelemesi

İKİNCİ KEZ TUTUKLAMA

Soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dosyada Belgü, Çetin ve Yeşilbaş hakkında yeni deliller elde edildiği gerekçesiyle bir kez daha gözaltı kararı verdi ve üç şüpheli tekrar gözaltına alındı. Belgü, Yeşilbaş ve Çetin nöbetçi hâkimlikçe bir kez daha tutuklandı.

Haberin Devamı

Belgü, Yeşilbaş ve Çetin’in serbest bırakılmasında “rüşvet” iddiası gündeme geldi. Buna göre Belgü ile Çetin, cezaevinde aracılar vasıtasıyla bağlantılar kurdu ve serbest bırakılmalarına karşın 4 milyon dolar rüşvet verildi. İddialar üzerine, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) inceleme başlatıp iki müfettiş görevlendirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Demir Yumruk#Tahliye#Rüşvet

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi