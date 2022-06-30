‘Demir Yumruk’ servet buldu

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DEMİR-çelik piyasasında manipülasyon iddialarına yönelik 3 farklı suç grubuna Ankara merkezli 19 ilde yapılan ‘Demir Yumruk’ adlı operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 310’a yükseldi. Şüphelilerin sorgusuna Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nce başlandı.

EVCİL’E 700 SORU

8 günlük gözaltı süresi verilen şüphelilerden Erol Evcil’in ifadesinin en son alınacağı öğrenildi. Evcil’e, elde edilen tapeler, teknik takip ve diğer şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yaklaşık 700 soru yöneltileceği kaydedildi. Evcil ile birlikte gözaltına alınan diğer iki suç grubunun liderleri E...Demir-Çelik’in sahibi Hüseyin E. ve D... Demir Çelik’in sahibi Melih K.’nin de en son sorgulanacak isimler olduğu belirtildi.

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JETİNE EL KONULDU

Operasyon kapsamında Evcil’in özel jetine de el konulması kararı alındı. Ancak jetin yurtdışında olduğu belirlendi. Konuyla ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden bilgi talep edildi. 300 milyon lira değerinde olduğu belirtilen Evcil’e ait özel jet Londra’dan dün akşam saatlerinde Türkiye’ye getirildi.

327 LÜKS ARAÇ

ÜÇ farklı suç grubuna ait olan 39 şirkete kayyum atandı. Şüphelilere ait mevduat bulunan 8 bin 690 banka hesabı dondurulurken, rezidans, ev, arsa ve fabrikalar olmak üzere 261 taşınmaza da el konuldu. El konulan 327 lüks araç, parka çekildi. Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çıkan 53 milyon 31 bin TL, 2 milyon 456 bin dolar, 161 bin Euro ve değer tespiti yapılan 402 milyon 84 bin değerindeki altın ve mücevher olmak üzere 500 milyon liraya da el konuldu. Bir fabrikanın çelik kasasında 1 milyon doların üzerinde, başka bir fabrikada da tahtadan yapılan raflı dolap içinde yaklaşık 10 milyon lira bulundu. Adreslerde 12 ruhsatsız tabanca, 4 bin 730 fişek, 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi. 1052 dijital materyal ile çok sayıda tapu senedi, senet, boş senet koçanı, kolilerce fatura, sevk irsaliyeleri, tahsilat makbuzları, gider pusuluları ve dokümanlar incelemeye alındı.