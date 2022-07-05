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Demir Yumruk Operasyonu'nda jetine el konulmuştu! Erol Evcil'in ifadesi ortaya çıktı

#Demir Yumruk#Erol Evcil#Ankara
Demir Yumruk Operasyonunda jetine el konulmuştu Erol Evcilin ifadesi ortaya çıktı

'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında tutuklanan ve suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Erol Evcil'in, ifadesi ortaya çıktı. Evcil ifadesinde, 3 milyar 9 milyon lira vergi borcu olduğunu belirterek, "Devleti dolandırma gibi bir niyetim yoktur. Benim sadece vergi borcum vardır" dedi. Öte yandan Erol Evcil’e ait 300 milyon lira değerindeki özel jet, Paris’ten Türkiye’ye getirilmişti.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 225'i, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talebi üzerine 210 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi verildi. Çökertilen 3 suç örgütünden birinin lideri Erol Evcil'in de aralarında olduğu 15 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'suç örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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TEK KİŞİLİK HÜCREDE

1990’lı yıllarda cinayete azmettirme, kara para aklama gibi birçok suça adı karışan Erol Evcil, 22 yıl sonra yine benzer suçlamalarla gözaltına alındı. Evcil’in ifadesi alınana dek tek kişilik hücrede tutulduğu öğrenildi.

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'3 MİLYAR 9 MİLYON TL VERGİ BORCUM VAR'

Erol Evcil'in, Ankara Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesi ortaya çıktı. Evcil, Türkiye genelinde 4 demir çelik fabrikasının bulunduğunu, bu iş yerlerinde 3 bin 800 kişinin istihdam edildiğini belirtti. Fabrikaların 2006 ve 2015 yılları arasına ait vergi borçlarının biriktiğini söyleyen Evcil, "Bunların vergi borcu 3 milyar 9 milyon civarındadır.

Demir Yumruk Operasyonunda jetine el konulmuştu Erol Evcilin ifadesi ortaya çıktı
Erol Evcil gözaltına alınırken...

Bu borç oluştuğunda 10 yıl tutuklu kalmıştım. Daha önce 'çete kurmak' ve 'dolandırıcılıktan' yargılandım, beraat ettim. Dolandırıcılık amacıyla hiçbir şey yapmadım. Vergi borçlarımın olduğu 2 şirket vardır. Sivas'taki demir çelik fabrikasında beraat ettiğim dosya kesinleşmediği için üzerinde tedbir vardır. Devleti dolandırma gibi bir niyetim yoktur. Benim sadece vergi borcum vardır" dedi.

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Aynı suçlardan tutuklanan diğer şüpheliler, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu ve Fırat Ardıç da sorgularında, Evcil'in sahibi olduğu fabrikalarda çalışan olduklarını, aralarında sadece patron-işçi ilişkisinin bulunduğunu ileri sürdü.

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500 MİLYON TL ELE GEÇİRİLDİ

Ankara merkezli 29 ilde, demir- çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan şirketlere yönelik düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda yaklaşık 4 kamyonu dolduran belge ve ziynet eşyaları ile bavullar içinde 500 milyon lira ele geçirildi.

Demir Yumruk Operasyonunda jetine el konulmuştu Erol Evcilin ifadesi ortaya çıktı

Vergi denetime takılmamak için demirleri, şehir içindeki depolarda gezdirdiği belirlenen şüphelilerin, şehirler arasında Plaka Tanıma Sistemi'nde usulsüzlüğe yakalanmamak için de boş kamyonetleri ülke genelinde gezdirdiği saptandı.
Demir Yumruk Operasyonunda jetine el konulmuştu Erol Evcilin ifadesi ortaya çıktı

JETİNE EL KONULDU

Operasyon kapsamında el konulmasına karar verilen Erol Evcil’e ait özel Jet de Türkiye’ye getirildi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, 300 milyon lira değerindeki jetin operasyondan bir gün önce Fransa’nın başkenti Paris’e uçtuğunu tespit etmişti.
Demir Yumruk Operasyonunda jetine el konulmuştu Erol Evcilin ifadesi ortaya çıktı

Jet Paris’ten getirilerek İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nda bir hangara çekildi.

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