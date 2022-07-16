'Demir Yumruk' belgelerinin FETÖ'ye servis edilmesine inceleme

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Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda 'Demir Yumruk' operasyonu olarak bilinen soruşturma kapsamında alınan bazı şüpheli ifadeleri ile Sulh Ceza Hakimlikleri kararlarının bazı avukatlar ve şüpheliler tarafından FETÖ'ye servis edildiğinin belirlendiği belirtildi. Açıklamada, "Halen firari olan FETÖ üyelerinin yayınladıkları gerçeği yansıtmayan video ve diğer paylaşımlarda bu tutanak ve kararlara yer verdikleri, bazılarının açıkça bu bilgileri şüpheli avukatından aldığı yönünde paylaşım yaptıkları tespit edilmiş olup, bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin araştırılması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiştir" denildi. (DHA)