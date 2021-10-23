Demir yüklü kamyon devrildi: Sokak bir süre trafiğe kapatıldı

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Kaza, Topselvi Mahallesi İhsan Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. 06 DY 2977 plakalı hurda demir yüklü kamyon, virajı dönerken sürücüsü Üzeyir Önal'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Önal, kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alarak sokağı bir süre trafiğe kapattı.

Sokağa dağılan hurda demirler gelen vinçle başka bir kamyona yüklendi. Devrilen kamyonu kaldırmak için de çalışma başlatıldı.