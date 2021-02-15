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Gündem
Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 17:26 | Son Güncelleme:

Demir yolu tünelindeki yangına vagonla taşınan itfaiye aracıyla müdahale edildi

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Demir yolu tünelindeki yangına vagonla taşınan itfaiye aracıyla müdahale edildi
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AMASYA’da demir yolu tüneli içinde çıkan yangın, vagona yüklenip, raylar üzerinde lokomotifle taşınan itfaiye aracındaki ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kentte Kızoğlu mevkisindeki demir yolu tünelinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen ve tünele araçlarıyla ulaşım sağlayamayan itfaiye ekipleri, Devlet Demiryolları yetkililerinden yardım istedi. Demiryolu görevlilerinin de yardımıyla, itfaiye aracı, boş vagona yüklendi. Yüklenen vagonun, bir lokomotif tarafından tünele çekilmesiyle itfaiye ekipleri yangın yerine ulaştı. Vagondaki araçtan su sıkan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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