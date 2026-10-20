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Demir sopalarla dövüp tuvalete kilitledi: Çıraklara işkenceye yeniden gözaltı

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#İşkence#Adli Kontrol#Berber Gözaltı
Demir sopalarla dövüp tuvalete kilitledi: Çıraklara işkenceye yeniden gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 09:31

Niğde'de 2 çırağını demir sopayla dövüp tuvalete kilitleyen berber, ailelerin şikayetinin ardından mahkemeye çıkarılmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Berber S.G., yeniden gözaltına alındı.

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Olay, 17 Ekim’de Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana geldi. Erkek kuaföründe çıraklık yapan Y.E.D. (15) ile arkadaşı, işletme sahibi S.G. ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından S.G. iddiaya göre, 2 çırağı demir sopa ve tahta süpürge sapıyla dövdükten sonra tuvalete kilitleyerek temizlik yapmaya zorladı.

Demir sopalarla dövüp tuvalete kilitledi: Çıraklara işkenceye yeniden gözaltı

Çıraklar, temizliği bitirdikten sonra eve giderek durumu ailelerine anlattı. Çocuklarını hastaneye götürerek darp raporu alan aileleri, polise gidip S.G.'den şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Demir sopalarla dövüp tuvalete kilitledi: Çıraklara işkenceye yeniden gözaltı

Cumhuriyet savcısının karara itirazı üzerine berber S.G., polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. S.G.'nin bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)

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#İşkence#Adli Kontrol#Berber Gözaltı

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