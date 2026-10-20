Demir sopalarla dövüp tuvalete kilitledi: Çıraklara işkenceye yeniden gözaltı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Olay, 17 Ekim’de Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana geldi. Erkek kuaföründe çıraklık yapan Y.E.D. (15) ile arkadaşı, işletme sahibi S.G. ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından S.G. iddiaya göre, 2 çırağı demir sopa ve tahta süpürge sapıyla dövdükten sonra tuvalete kilitleyerek temizlik yapmaya zorladı.

Çıraklar, temizliği bitirdikten sonra eve giderek durumu ailelerine anlattı. Çocuklarını hastaneye götürerek darp raporu alan aileleri, polise gidip S.G.'den şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Cumhuriyet savcısının karara itirazı üzerine berber S.G., polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. S.G.'nin bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)