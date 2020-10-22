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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)
Haber Giriş: 22.10.2020 - 11:29 | Son Güncelleme:

Demir parmaklıkları kesip, sıkışan köpeği kurtardılar

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Demir parmaklıkları kesip, sıkışan köpeği kurtardılar
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HATAY’ın İskenderun ilçesinde otopark kapısının demir parmaklıklarına sıkışan sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.

Demir parmaklıkları kesip, sıkışan köpeği kurtardılar
Olay, dün gece saatlerinde İskenderun Devlet Hastanesi yakınlarındaki bir otoparkta yaşandı. Otoparkın kapısının demir parmaklıklarına arka ayakları sıkışmış sokak köpeğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler kesici aletle demir parmaklıkları keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan köpek daha sonra koşarak bölgeden uzaklaştı.
Demir parmaklıkları kesip, sıkışan köpeği kurtardılar

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