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Gündem
Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2021 - 15:33 | Son Güncelleme:

Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

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Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, mezarlık kapısının demir parmaklıklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra, Meydanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mezarlık kapısının demir parmaklıklarının arasına bir köpek sıkıştı. Çevredekiler durumu iftaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine mezarlığa gelen itfaiye ekipleri, parmaklıkları genişleterek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

 

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