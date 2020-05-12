MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDemir panel yüklü TIR viyadüğün altında sıkıştı
GeriGündem Demir panel yüklü TIR viyadüğün altında sıkıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 12.05.2020 - 13:06,Son Güncelleme:

Demir panel yüklü TIR viyadüğün altında sıkıştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Demir panel yüklü TIR viyadüğün altında sıkıştı
Abone Olgoogle-news

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, demir panel taşıyan bir TIR, viyadüğün altında sıkıştı. Sürücü, TIR’ın lastiklerini indirilip, geri geri giderek TIR'ı viyadüğün altından çıkardı.

Olay, Gebze D-100 Karayolu Muallimköy Sapağı mevkisinde bulunan TEM Otoyolu Gebze Kavşağı viyadüğünde meydana geldi. Dilovası'ndan İstanbul'a demir panel taşıyan Hüseyin E. yönetimindeki 06 BGZ 885 plakalı TIR, viyadüğün altında sıkıştı. Haber verilmesi üzerine gelen trafik ekipleri yolda önlem aldı. Bu sırada lastikleri indirilerek yüksekliği düşürülen TIR sürücüsü, trafiğe kapanan yolda geri gelerek viyadük altından çıktı. Emniyet şeridine çekilen TIR’ın, Dilovası'ndaki fabrikadan gelecek olan ekibin demir panellerin yüksek kısımlarını sökmesinin ardından yoluna devam edeceği öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle