Demir Kubbe nedir? İşte Demir Kubbe'nin özellikleri

Demir Kubbe İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketi ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi tarafından geliştirilmiş mobil bir hava savunma sistemidir.

İsrail'in, Gazze ve Batı Şeria'dan gelebilecek roket ya da diğer hava saldırılarına karşı oluşturduğu gelişmiş bir hava savunma sistemidir. İsrail, Hamas'ın ve diğer direniş gruplarının attığı roketlerin verdiği zararı ve can kaybını en aza indirmek için 2011 yılında bu sistemi tamamlamış ve hizmete açmıştır. Temeli ise 2005'te atılan Demir Kubbe, 2011 yılında hizmete girmiştir. Çalışma şekli ise atılan füzeyi tanımlamak, hedefe kilitlenmek ve roketi veya füzeyi havadayken imha etmek. Sistem, hizmete girdiği 2011 yılından bu yana atılan her 10 füzeden 8 tanesini havada vurmuştur. Demir Kubbe günümüzde de kullanılmaktadır.

"Demir Kubbe" adı verilen kısa menzilli sistem, radar ve kameralarla çalışıyor, roket ve top mermilerini fırlatışından birkaç saniye içinde tespit ve imha ediyor.

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